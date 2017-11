Italiens skyttekung kan missa playoff

Om en dryg vecka är det dags för det första playoff-mötet mellan Sverige och Italien. Italien får möjligen klara sig utan Serie A:s skytteligaledare. Imorgon spelar Lazio mot Nice i Europa League, och lagets, tillika Italiens, skyttekung Ciro Immobile rapporteras missa matchen på grund av en sträckning i låret. Sträckningen ska han ha ådragit sig i lagets seger mot Benevento i helgen. Italienska tidningen La Repubblica skriver att Immobile möjligtvis kommer att spela på söndag, när Lazio tar emot Udinese. Men ett deltagande i den matchen skulle antagligen göra att han istället missar playoff mot Sverige. Vilas han emot Udinese skulle han kunna användas mot Sverige, men ett playoff-deltagande skulle även då utgöra en stor risk för Immobile att dra upp skadan. Diskussioner förs mellan Lazios och det italienska landslagets läkare kring vad som är den bästa lösningen för anfallaren, och för de båda lagen. Utöver Immobile, löper även Andrea Belotti risk att missa playoff. Ciro Immobile leder skytteligan i Serie A, och har på 11 matcher gjort hela 14 mål.

