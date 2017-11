Italien måste vinna matchen ikväll, och helst – för italienarnas del – med två mål. Det är inte den enklaste uppgiften att klara av, och det hjälps inte av att Marco Verratti är avstängd ikväll (Sverige får istället tillbaka avstängde Mikael Lustig) sedan han dragit på sig en varning i fredags. Utöver att Verratti är borta väljer Ventura att peta De Rossi, och spelarna som istället tar plats på mittfältet är Alessandro Florenzi samt Jorginho, som ikväll gör sin landslagsdebut i tävlingssammanhang. På topp ersätts Andrea Belotti av Manolo Gabbiadini. Hela tre ändringar i Italiens startelva alltså. Att slänga in en spelare man aldrig valt att använda förut, i den här typen av match, tolkar vi som att Ventura har en osäkerhet över hur han vill formera laget, eller – om man ska använda ett kraftuttryck – kanske till och med desperation kring situationen man försatt sig i. Någonting Andreas Granqvist gått ut och tryckt på inför matchen är de krävande hemmafansen. Om Italien får en trög start på matchen är det lätt hänt att fansen börjar bua, och att Italien då tappar fokus och trycker på för mycket framåt, vilket Sverige i sin tur ska utnyttja.

