Han har varit ett frågetecken, men nu säger sig Serie A:s skytteligaledare vara redo att spela i playoff.



Lazios seger mot Benevento för en vecka sedan gav en bitter eftersmak. Lagets skyttekung Ciro Immobile ådrog sig en sträckning i låret och rapporterades bli borta i flera matcher. Bland annat var playoff-matcherna mot Sverige i fara.



Immobile vilades mot Nice i Europa League under torsdagen. Därefter höll Lazios och det italienska landslagets läkare en diskussion kring vad som var den bästa lösningen för anfallaren – antingen skulle han spela mot Udinese under söndagen (igår), eller i playoff mot Sverige. Oavsett vilket, skulle ett matchdeltagande för Immobile göra att han riskerade att förvärra skadan.



Lazio valde, trots Immobiles fysiska status, att ha med anfallaren i startelvan mot Udinese i söndags. Men det italienska landslaget verkade ha vädergudarna med sig. Ett kraftigt regnoväder bredde nämligen in över Stadio Olimpico, och matchen fick skjutas upp till annat speldatum. Nu deklarerar Immobile att han istället är redo att spela i playoff.

– Jag är redo att spela mot Sverige, säger han. Det är den viktigaste matchen i min karriär.



Ciro Immobile leder skytteligan i Serie A, med sina 14 mål