Helander tror på seger mot Italien

Filip Helander, som till vardags spelar i italienska Bologna, har inför playoff intervjuats av italiensk media. Helander säger att han tror på svenskt avancemang. Svenske mittbacken Filip Helander spelade samtliga matcher för Sverige i det succéartade U21-Europamästerskapet 2015. Efter framgångarna bytte många svenska spelare klubbadresser, och Helander var en av dessa. Helander lämnade Malmö FF för Hellas Verona, och efter en säsong med mindre speltid än önskat lånades han ut till Bologna, som efter låneavtalet valde att köpa Helander permanent. I år är Helander ordinarie i ett överpresterande Bologna. Laget har bara släppt in 11 mål – endast fyra lag i Serie A har släppt in färre. I samband med att playoff närmar sig, har Corriere dello Sport intervjuat svensken. Helander säger att Italien visserligen är favoriter, men att han är hoppfull över Sveriges chanser i mötet. – Vi vet att Italien är favoriter, det kan vi alla vara överens om. Men vi har en fin stund att se fram emot, och om vi spelar två perfekta matcher kan vi klara det. Vi spelar klassisk 4-4-2, alla spelar så i Sverige, och lär sig det redan som barn. Helander påpekar att allt kan hända i fotboll. – Jag tror att vi går vidare. Triumfen i U21-EM visade att ingenting är omöjligt, det är det heller inte att slå Italien. Jag vill till Ryssland.

*VIKTIGT MEDDELANDE - Sportal.se, i samarbete med bet365, erbjuder över 40 000evenemang via livestream varje år. Notera att de immateriella rättigheterna att sända sådanaevenemang via livestream vanligtvis ägs på landsnivå och därför, beroende på var du befinnerdig, kan det finnas vissa evenemang som du inte kan se på grund av sådana restriktioner.Innan du blir medlem hos bet365 och finansierar ditt konto för att se ett särskilt evenemangvia livestream, rekommenderas du att först kontrollera med bet365, med tanke på var dittland är beläget, att du är berättigad att se evenemanget i fråga. Kontaktuppgifter tillbet365 hittar du genom att klicka her, och sedan klicka på Tjänster i det övre högra hörnet av webbplatsen, för att därefter välja Kontakta oss.