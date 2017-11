Nu säger John Guidetti, som annars trivs väldigt bra i klubben, att han börjar tröttna på den uteblivna speltiden. – Det är klart att det inte är en bra situation i klubben, jag är inte nöjd med det, det är något som måste lösas och vi har börjat ta tag i det, säger John. Men när jag spelar gör jag det jävligt bra och mer än så kan man inte göra. På frågan om han överväger att lämna klubben, svarar Guidetti: – Vi får se vad som händer, men som situationen är nu är det inte hållbart. Det är klart att jag vill spela fotboll och jag anser att jag förtjänar att spela mer än vad jag får. Jag har haft två bra år i Celta Vigo och vi har haft väldigt mycket framgångar. Semifinaler i cuper och i Europa League och väldigt hög placering i en av världens bästa ligor. Vi har haft många framgångsrika år och det har känts bra och jag har spelat mycket. Men just nu vill jag bara spela lite mer. John Guidetti har startat i tre av Sveriges kvalmatcher till VM, och hoppat in i tre. Han väntas börja på bänken mot Italien på fredag.

John Guidetti har fått ont om speltid i Celta Vigo den här säsongen. Nu öppnar han för ett klubbyte. Efter Sveriges succéartade U21-EM 2015, då John Guidetti var klubblös sedan kontraktet med Manchester City gått ut, skrev John på för Celta Vigo. Under sina två första säsonger i Spanien var Guidetti en startspelare periodvis, och agerade inhoppare periodvis. När han spelat har han stuckit ut för sin kämpaglöd, och stundtals sitt målskytte. Detta kombinerat med hans skämtsamma och öppna stil vid sidan av planen har gjort Super-Guidetti till en publikfavorit hos Celta-fansen. Guidetti var framträdande under sommarens försäsong och var tänkt som försteanfallare den här säsongen. Alldeles innan säsongsstart ådrog han sig dessvärre en fraktur på nyckelbenet, och ersättaren Maxi Gómez gjorde succé i svenskens frånvaro. Sedan dess har Guidetti inte startat en enda ligamatch, utan bara gjort fyra korta inhopp.

