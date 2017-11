Sverige och Italien har under de senaste åren spelat mot varandra i bland annat EM 2004 och EM 2016. En skillnad mellan då och nu är att Zlatan Ibrahimovic inte längre är med. Daniele De Rossi uppskattar Ibrahimovics frånvaro. – Det faktum att Ibrahimovic inte spelar blir en klar fördel för alla lag som möter Sverige. Jag skulle inte vilja spela mot Ibrahimovic även om han var 40 år och hade ett brutet ben. Hans frånvaro är en fördel för oss men Sverige är inte ett okänt lag. Vi känner till många svenska spelare, många av dem spelar i Europa och Italien. Avslutningsvis konstaterar De Rossi att trots intensiteten i matchen, gäller det att hålla sig till taktikplanen. – Det som står på spel är så viktigt att begreppet ”blod och svett” passar in, vi kommer att ge allt men vi behöver också lugn, organisation och teknik.

