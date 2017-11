Svenskar är kända för att vara väldigt trogna sitt landslag, och inte minst våra bortaföljen har länge hört till Europas allra bästa. På EM- och VM-slutspel är Sverige alltjämt ett av de länder som har flest tillresta supportrar på matcherna. Supporterföreningen Camp Sweden är ett av de initiativ som jobbar för att bygga och förbättra det svenska landslagets supporter och -läktarkultur, och brukar bland annat anordna ett läger för svenskar under internationella mästerskap. Inför matchen mot Italien anordnas en samling klockan 16:00, då bland annat mat, dryck och en liten konsert står på schemat. – Jag har aldrig sett Sverige ha dåligt stöd, sa John Guidetti efter matchen mot Luxemburg. Oavsett om vi spelar hemma, borta så är det fantastiskt. Det är därför det är så jäkla kul att representera svenska landslaget, man känner en enorm stolthet att kliva in här. Fansen betyder allt. Avspark för matchen på Friends Arena är fredag klockan 20:45. Returen spelas på San Siro på måndag, även den med avsparkstiden 20:45.

