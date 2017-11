Även Stephan El Shaarawy, som har haft mycket god form på sistone, har plockats ut ur truppen. El Shaarawy har gjort tre mål, varav två mot Chelsea, och en assist på sina tre senaste matcher med klubblaget Roma. Utöver Zaza och El Shaarawy har Ventura valt att stryka Atalantas försvarare Leonardo Spinazzola, som skadat sig under samlingen. Det fjärde namnet som strukits är Danilo D’Ambrosio, som till vardags spelar i Inter.

Ikväll tar Sverige emot Italien på Friends Arena. Nu är det bekräftat att gästerna blir utan två formstarka offensiva spelare. 20:45 ikväll sparkar det första playoff-mötet mellan Sverige och Italien igång. Startelvorna är inte bekräftade än, men redan nu vet vi att Italien står utan två mycket formstarka spelare. Giampiero Ventura har kortat ned sin preliminära trupp på 27 spelare, till 23 namn som är det högsta regelverket tillåter. Anfallaren Simone Zaza är en av de som lämnats utanför truppen, efter att han under dagarna skadat sig under en träning med landslaget. Zaza har gjort en mycket stark höst i Valencia, och har endast Lionel Messi ovanför sig i La Ligas skytteliga.

*VIKTIGT MEDDELANDE - Sportal.se, i samarbete med bet365, erbjuder över 40 000evenemang via livestream varje år. Notera att de immateriella rättigheterna att sända sådanaevenemang via livestream vanligtvis ägs på landsnivå och därför, beroende på var du befinnerdig, kan det finnas vissa evenemang som du inte kan se på grund av sådana restriktioner.Innan du blir medlem hos bet365 och finansierar ditt konto för att se ett särskilt evenemangvia livestream, rekommenderas du att först kontrollera med bet365, med tanke på var dittland är beläget, att du är berättigad att se evenemanget i fråga. Kontaktuppgifter tillbet365 hittar du genom att klicka her, och sedan klicka på Tjänster i det övre högra hörnet av webbplatsen, för att därefter välja Kontakta oss.