Alexander ”The Mauler” Gustafsson får eget snus hos Swedish Match

The Mauler är en svensk MMA-figher som många företag drar i. Att ha en såpass stark, modig och orädd karaktär lockar många varumärken att ha med i sin reklam.

Nu har Swedish Match och Göteborgs Rapé fått hjälp av Alexander Gustafsson. De lanserar nu ett nytt snusmärke som anses vara The Maulers ”egna” snus.

Snuset som Alexander Gustafsson kommer bli ny frontfigur för kommer ingå i Swedish Matchs serie med Göteborgs Rapé.

Genral & Göteborgs Rapé One

Det nya snuset som presenteras av Swedish Match och The Mauler kommer att kallas "General One" och "Göteborgs Rapé One". Detta är en serie med snus som kommer säljas under tre namn. Det är en alldeles unik blandning som tagit ungefär tre och ett halvt år att ta fram. Snuset har under den tiden testats och förfinats för att bli perfekt för den svenska snusmarknaden.

Nedan kommer de nya namnen för snuset.

Göteborgs Rapé One

General One

Göteborgs Rapé Neo

General Neo

Göteborgs Rapé Cloud

General Cloud

Snuset ska nu vara klart för försäljning inom kort. Förväntningarna på hur den nya snussorten kommer att tas emot av svenskarna är höga för både Swedish match och Alexander ”The Mauler” Gustafsson.

Anledningen till varför Alexander Gustafsson blir frontman för ett nytt snusmärke är hans eget intresse för snus. Han har varit en flitig snusare i många år, och säger själv att han gillar att ta en snus efter fysiska aktiviteter.

Vi, och många andra i Sverige ser framemot att se de nya snusdosorna ute i affärerna.

Snuset är mer accepterat i Sverige

Att stora idrottsstjärnor låter sig göra reklam för nästan alla typer av produkter står klart. Det finns oändliga exempel på reklamkampanjer där stora stjärnor inom sport spelar en stor roll.

Däremot är det inte så vanligt att idrottsstjärnor väljer att samarbeta med företag som är alkohol- eller nikotinrelaterade. Till exempel har cigarettföretag väldigt svårt att hitta världsstjärnor inom sportens värld. Det verkar dock inte vara alls lika svårt för ett snusmärke att hitta stjärnor som vill hjälpa de att göra reklam.

Många tror att snuset är mer accepterat i Sverige, och kopplas mer till en tradition snarare än till ett missbruk eller hälsorisker.

Trots att snus inte är ofarligt, så anses det i Sverige att vara betydligt bättre än cigaretter.

Kanske är det just därför som Alexander ”The Mauler” Gustafsson låter sig göra reklam för nya snussorter för General och Göteborgs Rapé.