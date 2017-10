Seriefinal i Superettan - vinnaren klar för Allsvenskan 2018

Ikväll är det dags för en riktig seriefinal, när Brommapojkarna tar emot Dalkurd i Superettans 28:e omgång. Det lag som vinner matchen är klart för Allsvenskan.



Dalkurd och Brommapojkarna ställdes mot varandra i den allra första omgången av Superettan 2017. Då var det en match mellan ett lag som varit en poäng från en kvalplats upp till Allsvenskan året innan, och ett lag som nyss flyttats upp från Division 1. Det förväntade topplaget Dalkurd siktade på uppflyttning i år, men kryssade endast i denna match mot nykomlingarna på hemmaplan.



Med tidens gång visade det sig att Brommapojkarna inte var vilka nykomlingar som helst. Laget, lett av gamle försvarsgeneralen Olof Mellberg, släppte inte in något mål förrän i den femte omgången. Man vann elva av sina första tretton matcher, och sedan den tredje omgången har man inte legat sämre än tvåa i tabellen.

På annat håll gick Dalkurd nästan lika bra. Dalkurd, det kurdiska laget från Dalarna, grundat 2004 utifrån ett socialt projekt från IK Brage för att ge en sysselsättning åt ungdomar. Sedan klubbens debutår i Division 6 år 2005, vann Dalkurd varje division fram till att de nådde Division 1 år 2010. Nu är man inne på sitt andra år i Superettan, och troligtvis blir det inga fler på ett tag.



Dalkurds frammarsch har uppmärksammats runtom i världen, och då Kurdistan inte har något landslag har Dalkurd FF fått ta den platsen hos många kurder. På Facebook har laget 1,5 miljoner följare, vilket är mer än alla allsvenska lag tillsammans.



Nu har Brommapojkarna och Dalkurd 5 respektive 4 poäng ner till kvalplats, med tre matcher kvar att spela. Men detta är den 28:e omgångens sista match, och övriga lag har således endast två återstående matcher. Det innebär att laget som går segrande ur kvällens seriefinal har säkrat sin plats i Allsvenskan 2018. Om matchen slutar oavgjort, får bägge lagen skjuta upp på firandet.

Förväntad startelva, Brommapojkarna

Emanuelsson

Qviberg – Figueroa – Starfelt – Söderström

Gustafsson – Sandberg-Magnusson – Ortmark

Brandeborn – Kabran – Gyökeres



Brommapojkarna får Markus Gustafsson tillbaka efter avstängning på grund av gula kort, och han lär starta på centralmittfältet.

Besard Sabovic missar matchen på grund av en korsbandsskada han ådrog sig i juli.

Förväntad startelva, Dalkurd

Pettersson

Löfkvist – Ceesay – Tranberg

Rashidi – Ahmed – Amin – Lawan – Bala

Awad – Yarsuvat



Dalkurd har alla sina spelare tillgängliga.



Senaste 5 matcher, Brommapojkarna: Helsingborg, H, 1-1. Norrby, B, 0-1. Åtvidaberg, H, 3-1. GAIS, B, 0-0. Syrianska, B, 2-0.



Senaste 5 matcher, Dalkurd: Falkenberg, H, 1-1. Gefle, B, 1-0. Varbergs BoIS, B, 0-2. Östers IF, H, 1-2.

Tabelläget

Lagen på plats 1 och 2 är direktkvalificerade till Allsvenskan 2018. Laget på plats 3 får spela kvala om sin plats, mot det 14:e-placerade laget i Allsvenskan.

Speltips och odds

En match där oerhört mycket står på spel när båda lagen har chans att säkra avancemang till Allsvenskan. Dalkurd möter dessutom tredjeplacerade Trelleborg i sista omgången, så vinner man inte idag kan det leda till en ny rysare.



Brommapojkarna är i praktiken klart för Allsvenskan även vid ett oavgjort resultat idag, med tanke på det trygga avståndet ned till Trelleborg. Visst, förlorar BP sina två sista matcher samtidigt som Trelleborg vinner sina, då är det troligt att även sju mål jagas in. Men det skulle räcka att BP tar poäng i någon av sina matcher, eller att TFF tappar i någon av sina.



Även för Dalkurd skulle ett oavgjort resultat vara betydligt bättre än en förlust. Det skulle därmed – för att säkra en plats i Allsvenskan – i praktiken räcka att de spelar oavgjort i någon av sina två sista matcher, medan man vid förlust mot Brommapojkarna skulle behöva vinna någon av de återstående matcherna.



Betydelsen i dagens match, nerverna, två jämna lag, den betryggande poängen kontra den förödande förlusten – vi tror att lagen kommer att ta ut varandra ikväll. Därför tippar vi oavgjort, 0-0.



Avsparkstid: 19:00

Stream

