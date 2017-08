Gefle IF – Trelleborgs FF: Live stream från Superettan

2. Skapa konto & få gratis C More

I samma takt som Allsvenskan tågar Superettan på. Efter att Gefle – Trelleborg spelat kommer samtliga lag ha spelat 20 matcher. Det innebär att vi går in på den nervösa, spännande och sista tredjedelen. Hur du följer matchen mellan Gefle – Trelleborg via live stream visar vi.

Gefle har haft en tung säsong och de ligger sist med tre poäng upp till Frej Täby som ligger på plats 15. De måste alltså vinna denna matchen för att inte bli avhängda. Det kommer bli en spännande match att följa via live stream helt enkelt. Så se till att komma igång med en bra stream på fotboll idag.

Matchstart: 21 augusti 19:00

21 augusti 19:00 Spelplats: Gavlevallen, Gävle

Gavlevallen, Gävle Visas hos: Cmore fotboll + TV4 Sport

Såhär ser du Gefle – Trelleborg via live stream idag

Det går lika bra att följa matchen via live stream eller på teven. Vi rekommenderar live stream på grund av flera saker. Det är väldigt flexibelt med en live stream, man kan kolla på flera olika enheter, kvaliteten är alltid i toppklass och det är mindre reklam än vanliga tv-kanaler.

Cmore är det som har köpt licensen för att sända Superettan via live stream online. Så för att se Superettan lagligt via live stream krävs det att man går via dom. Tjänsten kostar pengar men för allt man kan ta del av är det värt pengarna.

Streama Gefle – Trelleborg enkelt och smidigt idag. När du väl startat upp din live stream på Superettan kan du se alla omgångar och även andra sporter som SHL, golf med mera. Så det är en hel sport att följa via live stream.

Men det är inte bara Gefle som jagar poäng, Trelleborg har en chans att ta sig upp på en tredjeplats i Superettan om de vinner ikväll. Förmodligen och förhoppningsvis är det två taggade lag som ställs mot varandra och bjuder oss tittare via live stream på bra fotboll.

Sista tredjedelen av Superettan

Vi kan nästan räkna Brommpojkarna som klara för Allsvenskan nästa säsong. De ligger överlägset etta och har bara förlorat tre av 20 matcher denna säsongen. Samma gäller för Dalkurd som ligger tvåa, de har ett gap ner till tredjeplacerade Falkenberg på 9 poäng.

Desto jämnare är det mellan de fyra lagen på placeringe 3–6. Det skiljer bara 2 poäng mellan och kvalplatsen till Allsvenskan är väldigt öppen. I den lite mer ångestfyllda delen av tabellen, nedflyttningsplatserna, är det även där rätt öppet. Om inte Gefle vinner har de fem poäng upp till säker mark.

Så flera delar av serien lever fortfarande även om det är ganska klart om vilka lag som kommer flyttas upp till Allsvenskan direkt.