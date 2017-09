Var med i en auktion av en fika med Lasse Granqvist

Det blir vanligare och vanligare att man kan låna utrustning till olika sporter idag. Men det är inte alla som vet om möjligheterna och vi får tillsammans försöka sprida ordet. Men börja med en fika i sällskap av Lasse Granqvist, där han passande nog kanske har bra synpunkter på hur man ska hjälpa fler barn och ungdomar att få en fot in i sportens värld.

Många föräldrar idag har inte råd att ha ett eller flera barn som aktiverar sig. Inte konstigt med tanke på att en hockeyutrustning kostar flera tusen kronor och sen en medlemsavgift på det. Även andra kostnader tillkommer som overall och så vidare. Så det är inte konstigt att man ser en fin Audi eller BMW rulla in på parkeringen utanför ishallen eller stallet.

Han är främst en mycket skicklig fotbollskommentator som är väldigt kunnig inom sporten. Han är även väldigt duktig på ishockey och har kommenterat landslag som klubblag i SHL under flera år. Så han har nog en hel del anekdoter från sportens värld att bjuda på vid en fikastund.

Auktionen sker på tradera och slutar om fem dagar. Just nu ligger det ledande budet på 2500 kronor och totalt har 103 bud lagts. Så var med och bidra samtidigt som du får en härlig pratstund med en man som sett mer sport än de flesta i Sverige.

Med tanke på att sport i vissa fall har blivit en klassfråga är det många barn och ungdomar som inte kan göra de aktiviteter de drömmer om, på grund av ekonomiska förutsättningar. Därför har det blivit mer vanligt att kända profiler säljer sin utrustning eller tjänster för att få in pengar till initiativet.

