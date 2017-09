US Open 2017 tennis: Kvartsfinalerna via live stream

Nu börjar vi närma oss de riktigt spännande matcherna i US Open 2017. Där några av tennisens största världsstjärnor möts och tävlar om enorma prispengar. Samtliga kvartsfinaler går att följa via live stream. Hur du går tillväga för att se US Open via live stream kan du läsa i vår artikel.

Både Federer och Nadal klarade sig vidare till kvartsfinal och drömmen om en final mellan de två lever fortfarande. Förhoppningsvis blir det så och det kommer även finnas möjlighet att följa den via live stream. Alla steg till en live stream går vi igenom i texten längre ner.

Spelplats: New York, USA

New York, USA Matchtid: 4 sep, 18:00 och 5 sep, 02:15

4 sep, 18:00 och 5 sep, 02:15 Följ US Open 2017 via stream här!

Såhär ser du kvartsfinalerna från US Open 2017 via live stream

För att se kvartsfinalerna från US Open i tennis via live stream behöver du skapa ett konto hos bet365. När du sedan gjort det krävs en insättning och att man lägger ett spel. Det är först då man får tillgång till en live stream. Alla fyra kvartsfinaler går att följa direkt via live stream i hög kvalitet.

Det går snabbt att komma igång och efter att de tre stegen ovan är slutförda får du tillgång till väldigt mycket sport att se via stream. Så det är inte bara tennis via live stream som utbudet består av.

Kvartsfinaler US Open

Pablo Carreño Busta – Diego Schwartzman

Sam Querrey – Kevin Andersson

Roger Federer – Juan Martin del Potro

Rafael Nadal – Andrey Rublev

De som är mest intressanta att följa via live stream är givetvis Federers och Nadals matcher. Federer ställs mot ett tufft motstånd i form av Juan Martin del Potro. Han har spelat fantastisk tennis under US Open och är ett stort hot.

Nadal har en lite mer bekväm kvartsfinal. Han ställs mot den 19-årige Andrey Rublev som stått för sitt livs turnering såhär långt. Han har en lång karriär framför sig och kommer förmodligen att vara en toppspelare länge.

Se hela US Open via live stream

När du kommit igång med en live stream på kvartsfinalerna kan du sedan även se resterande av US Open 2017. Alla live streams finns samlade på ett och samma ställe där man dessutom kan ta del av förstklassiga odds.

Man kan spela på odds live i matchen såväl som innan den börjar. Samtidigt som man ser hela turneringen via live stream. Det går väldigt enkelt att komma igång med en live stream på US Open som sagt. Så ta chansen och följ världseliten inom tennis via live stream.