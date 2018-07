När det annonserades att fotbolls-VM 2022 skulle hållas i Qatar, väcktes många frågor. En av de mest svårbesvarade var: hur kommer det att fungera med värmen? I juni ligger medeltemperaturen i landet på 34 grader, och det hör verkligen inte till ovanligheterna att det är omkring 40 grader varmt.



Ett förslag som varit framme har varit att Qatar skulle införa en form av stark luftkonditionering på läktaren men framförallt på planen, vilket skulle hålla nere temperaturen i hela arenorna. Det hade gissningsvis varit ett mycket dyrt alternativ, särskilt med tanke på att dessa arenor inte kommer att ha stängt tak likt exempelvis Friends i Solna.



En annan potentiell lösning har varit att senarelägga mästerskapet till vintertid, och det verkar vara den vägen man valt att gå.

Det är den argentinske fotbollsexperten Roy Nemer som på sin Twitter skriver att VM väntas flyttas till november-december. FIFA kommer idag att hålla en presskonferens, och där väntas beskedet att ges.



Enligt Roy Nemer kommer VM att ha sin start den 21:a november, och spelas i en knapp månad. Finalen spelas den 18:e december.

