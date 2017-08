TV-tider för svenska medaljhopp i Friidrotts-VM

Det börjar bli dags för friidrotts VM 2017, och vi på Sportal laddar upp med att ge våra läsare ett program för våra svenska idrottare. Detta för att du ska få så bra koll som möjligt inför de stora tävlingarna i London.

Sveriges medaljhopp ser helt okej ut om vi jämför med föregående år. Truppen som Sverige åker till VM är starkare ännu än tidigare. Vilket garanterat kommer resultatera i stor spänning hemma i vår tv-soffor.

Nedanför så kommer vi att ge dig hela truppen som Sverige åker till friidrotts VM med. Dessutom kommer vi att ge dig tv-tider eller hålltider som du bör kolla in för att följa våra svenska friidrottare.

Följ alla svenska friidrottare under VM i London

Det absolut bästa för dig som vill följa alla våra svenska deltagare i friidrotts VM i London 2017. Det är ta en titt i vårt schema nedanför. Där kommer du att hitta alla de tider som är viktiga för svensk del.

Schemat som vi bifogat tar nämligen upp alla de grenar och idrotter som svenska friidrottare kommer att ställa upp i. Där kan du enkelt se vilka ungefärliga tider som du kan se svenskarna på TV eller via live stream.

4 augusti

20:20 – Diskus, kval A för herrar (Daniel Stålh, Simon Petersson, och Niklas Arrhenius)

20:30 – Längdhopp, kval för herrar (Michel Tornéus)

20:45 – 1500 m, försök damer (Meraf Bahta)

20:45 – Stavhopp, kval damer (Micheala Meijer, Angelica Bengtsson, Lisa Gunnarsson)

21:45 – Diskus, kval B för herrar (Daniel Stålh, Simon Petersson, och Niklas Arrhenius)

5 augusti

11:35 – Slägga, kval A för damer (Marinda Petersson & Ida Storm)

13:05 – Slägga, kval B för damer (Marida Petersson & Ida Storm)

13:45 – 800 m, kval herrar (Andreas Kramer)

20:25 – Diskus, final herrar (Ev Daniel Ståhl, Simon Petersson, & Niklas Arrhenius)

20:35 – 1500 m, semifinal damer (Ev. Meraf Bahta)

21:05 – Längdhopp, final herrar (Ev. Michel Tornéus)

21:10 – 10000 m final, damer (Sarah Lahti)

6 augusti

11:05 – 3000 m hinder, försök herrar (Napoleon Solomon & Emil Blomberg)

11:40 – Stavhopp, kval herrar (Armand Duplantis)

11:55 – Maraton, herrar (Mikael Ekvall & David Nilsson)

15:00 – Maraton, damer (Louise Wiker & Lisa Ring)

20:00 – Stavhopp, final damer (Ev. Michaela Meijer, Angelica Bengtsson & Lisa Gunnarsson)

22:15 – 800 m, semifinal herrar (Ev. Andreas Kramer)

7 augusti

20:00 – Slägga, final damer (Ev. Ida Storm & Marinda Petersson)

22:50 - 1500 m, final damer (Ev. Meraf Bahta)

8 augusti

20:35 – Stavhopp, final herrar (Ev. Armand Duplantis)

21:40 – Kula, kval damer (Fanny Roos)

22:10 – 3000 m hinder, final herrar (Ev. Napoleon Solomon & Emil Blomberg)

22:35 – 800 m, final herrar (Andreas Kramer)

9 augusti

20:05 – 3000 m hinder, försök damer (Maria Larsson & Charlotta Fougberg)

20:10 – Längdhopp, kval damer (Khaddi Sagnia)

21:25 – Kula, final damer (Ev. Fanny Roos)

10 augusti

19:30 – 5000 m, försök damer (Sarah Lahti)

20:10 – Höjdhopp, kval damer (Sofie Skoog & Erika Kinsey)

20:25 – 800 m, försök damer (Lovisa Lindh & Hanna Hermansson)

21:25 – 1500 m, försök herrar (Kalle Berglund)

11 augusti

11:00 – Tiokamp, herrar (Fredrik Samuelsson)

20:10 – Längdhopp, final damer (Ev. Khaddi Sagnia)

20:35 – 800 m, semifinal damer (Ev. Lovia Lindh & Hanna Hermansson)

21:10 – 1500 m, semifinal herrar (Ev. Kalle Berglund)

21:45 – 3000 m hinder, final damer (Ev. Charlotta Fougberg & Maria Larsson)

12 augusti

11:00 – Tiokamp, herrar (Fredrik Samuelsson)

20:05 – Höjdhopp, final damer (Ev. Sofie Skoog & Erika Kinsey)

13 augusti

08:55 – 50 km gång, damer & herrar (Anders Hansson)

15:20 – 20 km gång, herrar (Anatole Ibanez & Perseus Karlström)

20:35 – 5000 m, final damer (Ev. Sarah Lahti)

21:10 – 800 m, final damer (Ev. Lovisa Lindh & Hanna Hermansson)

21:30 – 15000 m, final herrar (Ev. Kalle Berglund)

Sänd friidrotts-VM på TV & stream!

Det allra bästa viset du kan följa friidrotts VM 2017 är via live stream. Detta om du nu inte råkar sitta inne på biljetter till evenemanget i London.

Genom att använda sig av live streams på friidrott så kommer du kunna se massor av grenar från VM i London.

Under VM så kommer du att kunna ta hjälp av både TV4 och SVT när det kommer till sändningar från friidrotts VM. Detta både på TV och via stream. SVT kommer sända sport via SVT1, SVT2 och SVTPlay. Samtidigt som TV4 även kommer sända delar av friidrotts VM på TV4 eller via deras play-tjänst.

Mer om hur du kan streama friidrotts VM 2017 kan du läsa om här.