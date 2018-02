En av Wigansupportrarna som sprungit in på planen hamnade i ett litet bråk med Manchester Citys storstjärna Sergio Agüero. När Agüero stod och pratade med en Wiganspelare, kom supportern plötsligt fram och sade någonting till argentinaren. Då vände sig Agüero om och slog till honom. Slaget tog inte särskilt illa, och supportern fortsatte att skrika saker för att reta upp Agüero. Agüero försökte då jaga efter Wigan-supportern, och fick hållas av funktionär och spelare för att inte ge sig på supportern. – Vi kommer säkert att hamna i trubbel, sa Wigans ordförande David Sharpe efter matchen. Jag kan inte klandra supportrarna över att de tar sig in på planen, men jag gillar inte att de hånar motståndarna efter en seger.

I andra halvleken var Manchester City ändå det starkare laget, men det var Wigan som gjorde mål. Anfallaren Will Grigg var ”on fire”, och Citys försvar blev skräckslaget. Grigg, främst känd för ramsan om honom som blev viral under EM 2016, gjorde 1-0 i den 79:e minuten, och Wigan lyckades hålla ut för resten av matchen. Efter slutsignalen stormade överlyckliga Citysupportrar planen, och saker urartade.

Igår åkte Englands just nu bästa klubb till DW Stadium för att möta League One-laget Wigan Athletic, som kom från två förluster i ligaspelet. Matchen var en åttondelsfinal i FA-cupen. Trots motståndet Manchester City ställdes emot, valde Pep Guardiola att ställa upp med så gott som sitt starkaste lag. Andramålvakten Claudio Bravo var den ende spelaren från matchen som vi inte är vana att få se i startelvan. Första halvlek var förvånansvärt jämn och Wigan såg starka ut, och just innan domaren skulle blåsa för halvtidsvila inträffade dessutom en försvårande omständighet för City. Efter en mycket tuff satsning, blev Citys vänsterback Fabian Delph utvisad. Domaren var först på väg att dela ut ett gult kort, men efter protester från Wiganspelare ändrade han sig och visade det röda kortet. Ett osäkert agerande av domaren, men att tacklingen förtjänade rött kort var det inget tvivel om.

*VIKTIGT MEDDELANDE - Sportal.se, i samarbete med bet365, erbjuder över 40 000evenemang via livestream varje år. Notera att de immateriella rättigheterna att sända sådanaevenemang via livestream vanligtvis ägs på landsnivå och därför, beroende på var du befinnerdig, kan det finnas vissa evenemang som du inte kan se på grund av sådana restriktioner.Innan du blir medlem hos bet365 och finansierar ditt konto för att se ett särskilt evenemangvia livestream, rekommenderas du att först kontrollera med bet365, med tanke på var dittland är beläget, att du är berättigad att se evenemanget i fråga. Kontaktuppgifter tillbet365 hittar du genom att klicka her, och sedan klicka på Tjänster i det övre högra hörnet av webbplatsen, för att därefter välja Kontakta oss. | Villkor gäller