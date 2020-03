Betfair erbjuder just nu 250 kr riskfritt spel för nya kunder. Det innebär att du som skapar ett konto enligt instruktionerna på vår länk kan placera ett spel värt 250 kronor (på Spelbörsen) utan att riskera någonting. Går ditt spel in så vinner du pengar, och går det inte in får du insatsen tillbaka. Bra, väl?

Travprogram Solvalla 20 mars

Redan klockan 11:20 inleds provstarterna bakom startbilen, vilket den som är intresserad gärna får titta på. Provstarterna kan ge en hint om hästarnas dagsform, och är därför ett plus att titta på innan de riktiga tävlingarna börjar.

Klockan 11:50 är det dags för ytterligare provstarter, där du kan bilda dig en än mer klar uppfattning om vilken häst du vill placera ditt spel på.

Själva tävlingarna då? Jo då, vi kommer till dem. Det första loppet inleds klockan 12:20, och lopp 2 (V65 avd 1) börjar 12:45.

Information till besökarna

Notera att hela publikområdet, inklusive lunchserveringen, är stängd 20 mars på grund av rådande situation med coronaviruset. Det är bara personal och aktiva deltagare som får vistas på arenan.

Hela travprogrammet för Solvalla 20 mars kan ni hitta här.