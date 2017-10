Tränare i Holland tror på 7-0 mot Sverige

Sverige har just nu tre försvare som alla riskerar att bli avstägda om de drar på sig varningar under matchen mot Holland.

Självklart är en seger för Holland möjlig, och visst kan de peta in flera mål bakom Robin Olsen. Däremot är det nog inte speciellt många som tror att det svenska försvaret kommer fallera så hårt att de missar sin play-off match.

Det är många som har åsikter kring det hopp som tränaren Dick Advocaat försöker fösa in i det holländska landslaget.

