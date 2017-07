Swedish Open: Följ Båstadveckan via live stream

Registrera & sätt in 200 kr

Tävlingen har nu spelats i ett par dagar och vi har fått se tennis i riktigt hög klass. Publiken som befinner sig på Båstadveckan och Swedish Open är nog mer än nöjda. Tyvärr har det inte gått speciellt bra för våra svenska tennishopp. Bröderna Elias och Mikael Ymer är båda utslagna ur singeltävlingen, men de har fortfarande chans i dubbeln.

Idag spelas delar av andra rundan, totalt spelas fyra matcher på Centercourten i Båstad med start kl. 14.00. Är du inte på plats men vill följa Swedish Open via live stream är det enkelt att komma igång. Att streama tennis online är något som blivit allt mer populärt och vi hjälper dig att hitta en laglig live stream av god kvalitet.

Se andra omgången av Swedish Open via live stream

Idag spelas det fyra singelmatcher från den andra omgången i Swedish Open. Samtidigt som singeln startar spelas även fyra dubbelmatcher på Court 1. Det är första dagen i dubbelturneringen och där kan vi följa Mikael och Elias Ymer via live stream som spelar tillsammans.

Matcherna i andra omgången starta kl 14.00 och spelas sedan i en följd tills det att den fjärde och sista är färdigspelad.

Renzo Olivio (ARG) – Diego Schwartzman (ARG)

Pablo Carreno Busta (ESP) – Andrey Kuznetsov (RUS)

Henri Laaksonen (SUI) – Pablo Cuevas (URU)

David Ferrer (ESP) – Dustin Brown (GER)

Matcherna sänds på Viaplay via live stream. De sänder hela Swedish Open och har hittills stått för en mycket bra sändning. För att se Swedish Open via stream krävs det helt enkelt ett konto hos Viaplay med ett tillhörande sportabonnemang. Du får inte bara tillgång till Tennis utan det finns en hel del annan sport att se via live stream online.

Fördelen med att se tennis via live stream är att du kan streama på flera olika enheter. Spelar ingen roll om du inte har tillgång till en TV eller dator. Du kan följa Swedish Open under Båstadveckan via din mobiltelefon eller surfplatta på precis samma sätt som dator eller TV.

Följ dubbelmatcherna från Swedish Open via live stream

Precis som singelmatcherna börjar dubbeln spelas klockan 14.00 fast på Court 1. Matcherna går att följa via live stream på samma sätt som singeltävlingen. Matcherna som spelas idag är,

Andre Begemann (GER) / Philipp Oswald (AUT) – David Marrero (ESP) / Nenad Zimonjic (SRB)

Elias Ymer (SWE) / Mikael Ymer (SWE) – Hans Pdolipnik-Castillo (CHI) / Andrei Vasilevski (BLR)

Frederico Delbonis (ARG) / Sergio Galdos (PER) – Julian Knowle (AUT) / Philipp Petzschner (GER)

Se till att inte missa när våra svenska framtidslöften Elias och Mikael Ymer testar lyckan i dubbelturneringen i Swedish Open. Kom igång med en live stream lagom tills matcherna börjar spelas.