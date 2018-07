Läs vidare för att ta reda på vart och hur du kan se Båstad Open på din dator, mobil eller iPad. Eller under vilka tider som dina matcher spelas.

Många är på plats i Båstad inför Swedish Open. Är du inte där så kan du istället välja att streama Swedish Open och dess matcher direkt på nätet. Faktum är att det är gratis att sända tennis från Båstad under 2018.

Streama tennis från Båstad Open gratis Det korrekta namnet på turneringen är Swedish Open. Däremot är det många i Sverige som kallar tävlingen för Båstad Open. Kärt barn har kanske många namn. För att kunna se Swedish Open via live stream så kan du ta hjälp av en välkänd sida online. Denna sida samlar inte bara tennis streams från Båstad, utan där kommer du även kunna tippa på matcherna. Det är nämligen inne hos bet365 som du kan hitta den live sändningar från Swedish Open som finns. Som vi nämnde tidigare så är det en stor fördel att han möjligheten att spela på odds samtidigt som du kan streama de matcherna som du spelar på. Mer om alla odds kan du hitta lite längre ner. Här kommer vi med de steg som krävs för att se Swedish Open streams från Båstad. Gå till bet365

Registrera konto, eller logga in

Ha 50 kronor att spela odds för

Gå till alla live streams

Streama tennis från Swedish Open 2018 Inne hos bet365 så kommer du kunna se tennismatcherna via den enhet som du helst önskar. Det innebär att det är möjligt att streama från mobil, surfplatta, dator och TV. Se på TV Självklart kommer det finnas TV-kanaler som sänder tennis från Swedish Open. De kanaler som då har rättigheter att sända matcherna är Viasat. Väl där så är det främst Viasat Sport som kommer att vara huvudkanalen. Där kommer de visa matcherna direktsänt under hela Båstadveckan. Viasat Sport sänder Swedish Open Här ovanför så kan du få en överblick hur det egentligen ser ut i Båstad under tiden som Swedish Open spelas. Videon är från 2016. Program & matcher Här följer ett spelschema med alla matcher som spelas under Swedish Open i Båstad. Söndag 15 juli 10.30 Kvaltävling, 1:a omgången på nedre banorna 12.00 Arenan öppnar 13.00 Invigning av Tennisveckorna Fri Entré 14.00 Kids Day Måndag 16 juli 10.00 Arenan öppnar 11.00 Kvaltävling, finaler 13.00 Singel, 1:a omgången Dubbel, 1:a omgången Tisdag 17 juli 10.00 Arenan öppnar 11.00 Singel, 1:a omgången Dubbel 1:a omgången Onsdag 18 juli 10.00 Arenan öppnar 11.00 Singel, 2:a omgången Dubbel, 1:a och 2:a omgången Torsdag 19 juli 10.00 Arenan öppnar 11.00 Singel 2:a omgången Dubbel, 2:a omgången och kvartsfinaler Fredag 20 juli 10.00 Arenan öppnar 11.00 Singel kvartsfinaler Dubbel, kvartsfinaler och ev. 1 semifinal Lördag 21 juli 12.00 Arenan öppnar 13.00 Singel, semifinaler Dubbel, semifinal Söndag 22 juli 11.00 Arenan öppnar 12.00 Dubbel, final 14.00 Singel, final Om tennisveckan i Båstad Swedish Open, eller båstadveckan är en av de absolut äldsta tennisturneringar som finns i världen. Redan sedan 1948 har man årligen spelat ett mästerskap. Evenemanget är inte hyllat av spelare som deltar. Även hela Båstad med dess turism hyllar evenemnaget år efter år. De spelare som har vunnit Swedish Open flest gånger har svenska nationaliteter. På första plats hittar vi Magnus Gustafsson. Följd av världsspelare som Mats Wilander och Björn Borg. Fram tills 2018 så har man även haft en damturneringar vid sida herrarna. Detta kommer inte ske i år. Detta pga ”bristande intresse” enligt tävlingsarrangörerna. Swedish Open är väldigt känd i Sverige för att innehålla mycket lyx och flärd. Många symboliserar nämligen tennisveckan med champagne, skaldjur, dyra bilar och onödigt dyra varor.

*VIKTIGT MEDDELANDE - Sportal.se, i samarbete med bet365, erbjuder över 40 000evenemang via livestream varje år. Notera att de immateriella rättigheterna att sända sådanaevenemang via livestream vanligtvis ägs på landsnivå och därför, beroende på var du befinnerdig, kan det finnas vissa evenemang som du inte kan se på grund av sådana restriktioner.Innan du blir medlem hos bet365 och finansierar ditt konto för att se ett särskilt evenemangvia livestream, rekommenderas du att först kontrollera med bet365, med tanke på var dittland är beläget, att du är berättigad att se evenemanget i fråga. Kontaktuppgifter tillbet365 hittar du genom att klicka her, och sedan klicka på Tjänster i det övre högra hörnet av webbplatsen, för att därefter välja Kontakta oss.