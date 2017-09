Sverige – Finland: Finnkampen i Innebandy – Stream, odds & schema

Självklart tillhör inte innebandy till de sporter som det spelas mest pengar på. Däremot tycker vi det är roligt att kunna ha möjligheten att vinna pengar på innebandy. Speciellt om du är intresserad av sporten, och anser dig själv ha goda chanser att få in dina speltips.

Kolla in programmet, och sänd sedan matcherna på det sättet som du helst vill.

Här kommer du att kunna läsa när Sverige och Finland kommer att spela mot varandra. Vi har valt att ge ett spelschema där vi ta med alla matcher som spelas under Finnkampen, och ska till slut avgöra vilken av nationerna som är bäst.

Dessa matcher kommer att inledas under den 8 september då de första matcherna mellan Sverige – Finland ska avgöras. Finnkampen i innebandy i Falun kommer att spelas i två dubbelmöten för både dam- och herrlandslagen.

