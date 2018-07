Swedish Open i Båstad startade söndagen 15 juli. Därefter pågår turneringen i en vecka och avslutas således den 22 juli. Inför årets turnering har damsidan lagts ned på grund av bristande intresse, men herrarna kör på som vanligt. Det blir den 71:a upplagan av herrarnas Swedish Open.



Genom åren har vi sett vinnare från bland annat Sverige, Spanien, USA och Argentina. Den som fått lyfta pokalen flest gånger är Magnus Gustafsson, som har 4 Swedish Open-titlar på sin meritlista. Senaste gången vi fick en svensk vinnare var 2011, då Robin Söderling – som även vann 2009 – besegrade David Ferrer i finalen. Streama Swedish Open Fyra svenskar med i Swedish Open 2018 I år får vi se fyra svenskar ställa upp i Swedish Open, i form av två tävlande i singel och så även två dubbelpar.



Bröderna Elias och Mikael Ymer ställer båda upp i singel, och har spelat en match var redan. Elias åkte dessvärre ut mot brasilianske Thiago Monteiro med 0-2 i set, medan Mikael Ymer besegrade Denis Istomin från Uzbekistan med 2-0 i set.



Vi är nu framme i åttondelsfinalerna, och Mikael Ymer kommer där att ställas emot 15:e-rankade Fabio Fognini från Italien. Som en jämförelse är Mikael Ymer rankad att vara nummer 337 i världen. Storebrodern Elias är rankad 111.



Förutom att bröderna Ymer tävlar i singel bildar de även ett dubbelpar. Inom dubbel är Elias rankad 334 och Mikael 530. Svenskt par i dubbel I slutspelet i dubbel bildar Markus Eriksson och Andreas Siljeström ett par. Där är matcherna fortfarande i första rundan, åttondelsfinalerna. Inom dubbel är Eriksson rankad 292, medan Siljeström anses vara världens 130:e bäste dubbelspelare. Dubbelmatcher under onsdagen Under onsdagen spelar båda våra dubbelpar på Court 1. Efter att ett österrikiskt-tyskt par mött ett indiskt par klockan 11, spelas Eriksson och Siljeströms match mot brassarna Fabricio Neis (rankad 124) och Fernando Romboli (rankad 133). En match på bäst av tre set varar vanligtvis i omkring två timmar.



När paret Eriksson och Siljeström spelat klart, drar bröderna Ymers dubbelmatch igång direkt. De ställs mot Marcus Daniell (47) från Nya Zeeland och Wesley Koolhof (43) från Nederländerna.



Ännu är det inte fastställt exakt tid för kvartsfinalerna varken i singel- eller dubbelspelet.

