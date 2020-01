KC Chiefs, under 27.5: 1.80

SF 49ers, under 26.5: 1.83

Under 5.5: 1.72

Det finns stora möjligheter att spela på massor av olika odds på Super Bowl. Det finns mängder av spel att satsa på inne på de olika spelbolagen och nästan vad du än vill spela på kan du hitta odds på det. Bestäm själv om du vill spela via bettingsidor med enkel registrering eller kanske leta efter bra oddsbonusar på nätet .

Ifjol var det L.A. Rams som vann Super Bowl, efter att ha besegrat New England Patriots i finalen.

Sändningen inleds redan 23:00 under söndag kväll, och matchstart är sedan klockan 00:30. Kommentatorer till sändningen är Hamish Mabon och Carl-Johan Björk. Spelplats är Hard Rock Stadium i Miami Gardens, Florida.

Skaffa ett konto på Viaplay, välj sportabonnemanget och streama NFL-finalen. Det går att titta på Super Bowl från vilken enhet du vill. Titta på avgörandet via mobil, dator eller surfplatta.

