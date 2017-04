Streama FA-cupen: Chelsea - Tottenham semifinal

Harry Kane som är Tottenhams stora stjärna ligger på andraplats i Premier Leagues skytteliga på 20 fullträffar. Det är bara Romelu Lukako som ligger före. Kane har gjort tre mål på två matcher under FA-cupen och har varit riktigt het. Det handär alltid något så fort han får bollen och det är en spännande spelare att följa.

Att Tottenham är i otroligt bra form vet vi redan, Men något som är anmärkningsvärt är att de inte förlorat på 65 dagar. Under hela 2017 har laget enbart förlorat två matcher och spelat lika i tre. Ett facit som förmodligen sätter lite skräck i Chelseaspelarna.

Chelsea leder för tillfället Premier League och har genom hela säsongen spelat riktigt bra fotboll. Tottenham ligger på placeringen bakom och har även dom stått för fina prestationer under säsongen. Så att det kommer bli en jämn match råder inga tvivel om. Frågan är vilket lag som sett bäst ut de senaste matcherna. Chelsea har vunnit fyra av sina senaste sex matcher och Tottenham har inte förlorat på tio matcher. Det råder inga tvivel om vilket lag som är i bäst form. Fast frågan är om Tottenham har vad som krävs för att slå Chelsea på ett fullsatt Wembley.

Något som blir mer och mer populärt är att live streama fotboll via sin dator. Fler och fler tjänster erbjuds också för just det ändamålet. Semfinalen på lördag är en av de matcher som kan ses på stream gratis hos Unibet. Där kan du även oddsa på fotboll och framförallt denna matchen. Det finns mängder av olika odds, allt från vilka som kvalificerar sig till vilka som vinner första halvlek.

På lördag den 22 april spelar Chelsea FA-cup semifinal mot Tottenham på ett fullsatt Wembley. Möjligheten att kolla på matchen via gratis live stream finns hos Unibet. Föutsättningarna ser bra ut för båda lagen men formstarka Chelsea hålls av många som favoriter i mötet. Tottenham har haft problem på Wembley tidigare men är just nu i en väldigt bra form.

