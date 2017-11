Man ligger på en delad 2:a plats i Western Conference och Heat ligger på en 10:e plats i Eastern. Heat har en seger i ryggen inför nattens match. Warriors kommer in med tre raka segrar i bagaget och börjar komma in lite i fjolårsstimmet. Precis som alltid kommer Steph vara vital för laget om man vill gå långt, vilket allt ändå tyder på. Golden State att vinna med 12 poäng ger oddset 1,50 vilket får anses som spelbart.

Kupongens sista match är av lite högre kvalitet än föregående. Visserligen är Miami bara 4-5 för säsongen men det känns som dem har mer i tanken. De regerande mästarna Warriors som är 7-3 för säsongen har öppnat lite knackigt i paritet till vad deras nivå ligger på. 7-3 är inga katastrof siffror men dem hade nog inte räknat med så många förluster så här tidigt in på säsongen.

Spel: Under 234,5 p i matchen

Ett Suns som inte heller har rosat marknaden så här långt på säsongen. Laget kommer från två raka förluster och ser också detta som en möjlighet att lägga till en siffra i segerkolumnen. Ingen av lagen är några titelaspiranter utan här slåss man helt enkelt för bästa möjliga position. Jag förväntar mig ingen bländande basket i denna match och kvaliten på spelarna individuellt är sådär. Därför tror jag att ett spel på under 234,5 poäng i matchen till oddset 1,90 är bra.

Match nummer två på vår kupong är matchen mellan Brooklyn Nets - Phoenix Suns. Det är två lag som båda kämpar i botten i sina respektive conferences. Båda lagen parkerar på 13:e plats, Nets i Eastern och Suns i Western. Nets kommer in till matchen med fyra raka förluster och har verkligen en bra möjlighet att bryta lite mönster nu när man gästar Suns.

Man kommer in till den här matchen mot Hawks med en komfortabel vinst senast mot Orlando Magic där siffrorna skrevs till 104 - 88. Hawks kommer visserligen också från en seger. Nu senast besegrade man Cavaliers. Efter att ha lett hela matchen så slarvade man nästan bort segern i sista quartern men höll undan och siffrorna skrevs till 117-115.

*VIKTIGT MEDDELANDE - Sportal.se, i samarbete med bet365, erbjuder över 40 000evenemang via livestream varje år. Notera att de immateriella rättigheterna att sända sådanaevenemang via livestream vanligtvis ägs på landsnivå och därför, beroende på var du befinnerdig, kan det finnas vissa evenemang som du inte kan se på grund av sådana restriktioner.Innan du blir medlem hos bet365 och finansierar ditt konto för att se ett särskilt evenemangvia livestream, rekommenderas du att först kontrollera med bet365, med tanke på var dittland är beläget, att du är berättigad att se evenemanget i fråga. Kontaktuppgifter tillbet365 hittar du genom att klicka her, och sedan klicka på Tjänster i det övre högra hörnet av webbplatsen, för att därefter välja Kontakta oss.