Ny vecka, nya matcher i NFL & NHL, nya möjligheter. Natten mot tisdag bjuder vårt favoritland i väst på lite godbitar i form av hockey och amerikansk fotboll. Här nedan kommer vi gå igenom odds, tips och analyser från de mest intressanta matcherna.

1. Detroit Lions - Green Bay Packers

Vi börjar vår kupong med nattens enda NFL-match. Matchen mellan Detroit Lions - Green Bay Packers är ett klassiskt möte mellan de två divisionsrivalerna i NFC North. Lions är 3-4 för säsongen och har sett både bra och mindre bra ut under första halvan av säsongen. Lions är ju inte direkt kända för sin framgång utan allt som oftast slutar säsongerna i besvikelse.

Med Stafford som QB har laget de senaste åren ändå höjt sig och Lions nu förtiden är ingen enkel match för något lag. Däremot så behöver man i princip slå sina gul/gröna rivaler inatt om man realistiskt ska ha en chans på playoffs iår. Green Bay å sin sida är 4-3 för säsongen där det största problemet stavas Aaron Rodgers. Packers QB och hela ligans bästa QB(om inte bästa spelare över huvudtaget) bröt nyckelbenet för två matcher sen.

Som vi alla vet så är han hjärtat och hjärnan i laget och ett Green Bay utan Rodgers är som kladdkaka utan grädde - de går inte. På dessa två matcherna har Green Bay två förluster och man har släppt första platsen i NFC North till Minnesota Vikings. Vill man hänga på i jakten på slutspelsplatserna så krävs nästan en vinst här idag för Packers. Packers att vinna med 1-6 poäng ger oddset 4,50 vilket är väldigt kittlande och kommer spelas!

Spel: Green Bay Packers, vinna 1-6 poäng

Odds: 4,50

2. Columbus Blue Jackets - New Yor Rangers

Match nummer två på kupongen är den mellan Columbus - New York Rangers. Columbus har inlett säsongen strålande, framförallt sett till deras spelarmaterial. Man ligger för närvarande på en 3:e plats i Eastern Conference med 9 segrar på 15 matcher. Man har spelat en bra, snabb hockey och laget ser väldigt piggt ut. Annat har de sett ut hos nattens motståndare.

Rangers har inlett säsongen minst sagt knackigt och man ligger långt ner i Eastern Conference, närmare bestämt på en 11:e plats. Det har sett oerhört trögt ut på favorittippade Rangers. Målen har som vanligt uteblivit men i år har även målen bakåt trillat in lättare än tidigare. Lunkan har inte riktigt startat säsongen på topp(oftast en slow-starter) men på slutet har de sett klart bättre ut.

Man kommer in till nattens drabbning med tre raka segrar i bagaget och ett stigande självförtroende. En som behöver komma igång ordentligt är Rangers Rick Nash, den förlorade sonen från just Colombus som säkert ser fram emot denna matchen lite extra. Rangers att vinna med mer än ett mål ger oddset 3,40 vilket jag känner är spelvärt med den formen Manhattan-laget har just nu.

Spel: New Yor Rangers, -1,5 mål(vinnare)

Odds: 3,40

3. Detroit Red Wings - Vancouver Canucks

Kupongens sista match är den mellan Detroit Red Wings - Vancouver Canucks. Detta blir nattens svenskmöte där bland annat Z:a ställs mot bröderna Sedin(Även the sedin-sisters kallade).

Canucks ligger på en 6:e plats i Western Conference och Red Wings ligger strax ovanför Rangers på en 10:e plats i Eastern Conference. Båda lagen är långt ifrån de glansdagar när playoffs var mer eller mindre obligatoriska och där man allt som oftast nämndes som möjliga Stanley Cup vinnare.

Lagen har gått igenom gernerationsväxlingar och det har de senaste åren sett rätt tungt ut. Här kommer jag köra på lite statistik! Jag kommer spela på att de blir flest mål i period 2 vilket ger oddset 3,60. Givetvis en liten chansning men rent historiskt så passar detta spelet in, framförallt till oddset.

Spel: Flest mål - Period 2

Odds: 3,60

Alla odds är hämtade från Bet365 - världens största bettingsite.

Det sammanlagda oddset för trippen blir således 55,10