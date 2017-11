Speltips för amerikansk fotboll - NFL (5/11)

Med en grym defensiv, en speedig offensiv och med en taktiskt oerhört sklicklig Reid som playcaller så är dem en av huvudfavoriterna till att ta hem hela alltet. Dem kommer också från en seger senast mot Denver Broncos där man egentligen dominerade matchen från början till slut. Dallas Cowboys har ett lite annat utgångsläge, visserligen slog man divisionsrivalerna Redskins komfortabelt senast. Men man ligger klart efter Eagles i jakten på divisionsseger och därmed given slutspelsplats.

Sista matchen på kupongen är en riktig godbit. Kansas City Chiefs - Dallas Cowboys är en tungviktsmatch där två lag som tidigare år varit relativt mediora numera är två lag som har bra chanser på The Lombardi Trophy. Chiefs med förre Eagles-tränaren Andy Reid bak rodret ser otroligt kompletta ut.

Till råge på allt så kommer Redskins in till den här matchen med en tveksam form där man senast fick stryk av divisionsrivalerna Dallas Cowboys. Laget känns väldigt uddlöst och där man tidigare hade vapen i Desean Jackson Pierre Garcon har man nu i princip ingenting. QB Cousins är tyvärr alldeles för ensam då han allt som oftast själv håller laget flytande.

Hästarna mot Örnarna, AFC mot NFC och två utav ligans absolut bästa försvar gör upp i ett hett möte på Lincoln Financial Field i Philadelphia. På förhand så känns detta som en defensiv batalj där de kommer spelas oerhört mycket om "field position" och där de små detaljerna/misstagen kommer vara avgörande. Visserligen har Eagles anfallsspel varit på topp i år men det är försvarsspelet som är nyckeln. I Broncos så har anfallsspelet lyst med sin frånvaro och man är alldeles för ensidiga i sina playcalls.

Men i år så sitter faktiskt Philadephia Eagles med det bästa record 7-1. I övrigt har de varit en säsong som blandat och gett. Då lagen tar poäng av varandra ser slutspels-jakten i år ut att bli mer spännande än på riktigt länge! Nedanför har jag plockat ut några matcher som vi tycker är värda att spela på under gameweek 9.

Ja då var vi hastigt och lustigt framme vid vecka 9 i National Football League. Exakt halva säsongen är nu avklarad och man börjar nu uttyda vilka lag som på allvar är med och utmanar om slutspelsplatserna. Genom åren har de ofta funnits ett eller två lag som halvvägs genom säsongen är obesegrade(allt som oftast New England).

