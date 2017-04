Snart premiär för Elitserien i Speedway

Om du skulle vilja streama Speedway från Elitserien 2017 så har vi riktigt bra tips för dig. Skulle du vara intresserad av sporten så finns det all anledning att ta tillvara på vår gratis tips.

Nedanför så har vi valt att ta fram alla de odds som finns på de olika lagen. Dessa odds som vi har hämtat är för lagens chanser att vinna hela Elitserien. Notera även att mycket kan hända med dessa odds under säsongens gång.

Vi har självklart lagt vårt speltips, och hoppas nu att Rospiggarna kommer att köra hem SM-guldet 2017. Anledningen till varför vi just har valt Rospiggarna är att de har bäst trupp på förhand. I laget så hittar vi inte bara den svenska legendaren Andeas Jonsson, utan även formstarka Jason Doyle som körde hem många viktiga poäng förra året.

*VIKTIGT MEDDELANDE - Sportal.se, i samarbete med bet365, erbjuder över 40 000evenemang via livestream varje år. Notera att de immateriella rättigheterna att sända sådanaevenemang via livestream vanligtvis ägs på landsnivå och därför, beroende på var du befinnerdig, kan det finnas vissa evenemang som du inte kan se på grund av sådana restriktioner.Innan du blir medlem hos bet365 och finansierar ditt konto för att se ett särskilt evenemangvia livestream, rekommenderas du att först kontrollera med bet365, med tanke på var dittland är beläget, att du är berättigad att se evenemanget i fråga. Kontaktuppgifter tillbet365 hittar du genom att klicka her, och sedan klicka på Tjänster i det övre högra hörnet av webbplatsen, för att därefter väljaKontakta oss.