Slutspurt för sportresor hos Unibet

Unibet fyller 20 år och har samlat en rad sjysta kampanjer som kan locka många spelare till sajten.

Inte minst de tävlingar där en resa står på spel. Unibet kommer nämligen att lotta ut tre olika resor till tre olika sportevents.

Är du intresserad av att vara med i utlottningarna med dessa resor? Då gäller det att du skyndar dig, för snart är kampanjerna slut och tre vinnare för dessa resor ska koras hos Unibet. Här nedanför ger vi deig den information som krävs.

Tävla om sportresor online

För att vara med i dessa tävlingar så behöver du först och främst vara medlem hos Unibet. De spelare som är medlemmar kan spela på betting som vanligt, och samtidigt skaffa sig lotter som sedan kan dras i utlottningen av resorna.

De spelare som lägger minst 20 spel på hockey, fotboll eller tennis kan vinna en resa som tar dig till stora events för respektive sport.

Här hittar du vilka tävlingar, och sportresor som du kan vinna inne hos Unibet just nu.

Fotbollsresa

Hockeyresa

Tennisresa

För att snabbast få koll på exakt vad dessa resor har att erbjuda den spelare som vinner, eller vill ha mer information om hur du tävlar?

Då rekommenderar vi dig att gå in till Unibet. Väl inne på deras sajt så kan du klicka dig in till deras kampanjer. Där kommer du att kunna läsa mer om vilka resorna är, och hur du deltar. Du kan även läsa mer om andra kampanjer som just nu finns aktiva hos bettingsidan.

Vi på Sportal tycker alltid att det är smart att leta efter kampanjer, erbjudanden eller bonusar hos den bettingsidan du använder dig av.

Det kan gynna dig på många olika vis. Du kan få mer att vinna eller mer pengar att spela på odds med. Det är med andra ord alltid en bra idé att kolla in bland kampanjer innan du spelar på nätet.

Tävla hos Unibet

Spela med free bets

En annan kampanj som ligger uppe hos Unibet kommer att ge dig chansen att spela gratis på odds. Detta gör du med hjälp av de free bets som de erbjuder på sin sajt.

Även detta erbjudande rekommenderar vi dig att läsa mer om inne hos Unibets kampanjsida.

Det är därför smart av dig att surfa in på sajten, öppna ett konto om du inte redan har ett, och sedan använda dig av kampanjerna.