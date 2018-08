Trolig laguppställning, Sevilla Vaclik Gnagnom - Kjaer - Mercado Navas - Mesa - Banega - Escudero Sarabia - Yedder - Nolito Trolig laguppställning, Barcelona Stegen Semedo - Piqué - Lenglet - Alba Coutinho - Busquets - Arthur Messi - Suarez - Malcom Inget traditionellt dubbelmöte Återigen är det dags för den spanska cupen, fast utan det traditionella dubbelmötet. Det spanska fotbollsförbundet meddelade att vi istället kommer att se en final i Tanger i Marocko. Tidigare brukade vi se båda lagen spela på varandras hemmaplan och därigenom bestäms vinnaren. Men denna gång får vi se de spanska spelarna fäktas om pokalen denna sena söndagsnatt i ett engångs-möte. Sevilla blev förödmjukade i Copa Del Rey-finalen mot Barcelona i våras. Redan efter 13 minuter är det Luiz Suárez som lyckas peta in bollen i mål. Coutinho lyckas kyligt och nonchalant lobba bollen över målvakten och lyckas därmed skrapa till sig en assist. Matchen slutade med 5-0 till Barcelona, i vad som blev en målfest för giganterna. Barcelona värvade nyligen Malcom från franska Bourdeaux för ca 45 miljoner Euro, vilket fick Ousmane Dembele att börja svettas. I Bourdeaux var brasilianaren delaktig i 19 mål på 35 matcher, varav 12 mål och 7 assists. Malcom är endast 21 år gammal och har potential att bli världsklass-spelare. Ernesto Valverde har inte gett Dembele den speltid som den unge fransken hade önskat, och denna värvning blev ytterligare en smäll för den fördetta Dortmund-spelaren. Möjligtvis kanske han delar upp speltiden mellan Dembele och Malcom, då redan denna match kan vara en hint till varderas speltid denna säsong. Sevilla har haft en skakig förra säsong med två tränare som fått jobba för klubben. Eduardo Berizzo fick avgå den 22:a december och Vincenzo Montella 28:e April. Nu har Sevilla anlitat Pablo Machín i hopp om en bättre säsong. Idag får vi se hur Pablo Machín förhåller sig till ett svårt motstånd med Sevilla till sitt förfogande. Det råder stor konkurrens kring mittfälts-positionerna denna säsong i Barcelona. Coutinho, Busquets, Vidal, Arthur och Rakitic kommer att få slita om dessa positioner denna säsong. Denna match har därför alla chansen att visa fram fötterna och ge ett gott intryck. Speltips Pablo Machín är defensiv till sin karaktär, som vi sett förra säsongen då han tränade Girona. Machín föredrar att spela man-markering genom att de håller en någorlunda hög press utan att spela med en hög defensiv linje. Barcelonas Ernesto Valverde kommer troligtvis att spela med en hög defensiv linje och med en hög press. Sevilla kommer att hoppas på målgivande kontringar, som eventuellt vinner dem matchen. Vi tror att Barcelona vinner och går därför på 1:an till oddset 1.45 på Bet365. Tips: Barcelona vinner Odds: 1.45 på Bet365

