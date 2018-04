Spellicens

Det första du bör kolla upp är om casinot i fråga har en aktuell spellicens. Licensen kan komma från många olika länder, men det allra vanligaste är från spelmyndigheten på Malta. Om licensen kommer därifrån betyder det med stor sannolikhet att det är ett säkert casino. De kollar bland annat att alla spelen är rättvisa och drivs av slumptalsgeneratorer, så att casinot inte kan rigga spelen. De granskar också hur casinot förvarar sina pengar, för att se till att spelarnas pengar hålls separat från casinots pengar. På detta sätt vet spelarna att deras pengar alltid finns kvar, även om casinot i sig skulle gå med förlust. Licensen medför också att casinot arbetar för ansvarsfullt spelande. Detta betyder att endast personer som är över 18 år kan spela på casinot och att casinot motarbetar spelberoende, genom att erbjuda möjligheter att begränsa sitt spelande och så vidare.

Spelleverantörer

Ett annat sätt att se om ett casino är pålitligt är att se vilka spelleverantörer de använder sig av. Om de får sina spel från de största leverantörerna inom branschen, såsom Microgaming, Netent, Play’n GO, Thunderkick, Yggdrasil, Playtech och så vidare, är det helt säkert ett lagligt casino, eftersom de här stora tillverkarna aldrig skulle ha med sina spel på ett olagligt casino. Ibland kan det vara svårt att se vilka som utvecklat spelen som finns på casinot, men då kan man kolla på olika sajter som Spelacasino.com. Här finns bland annat recensioner om utvalda casinon och där ser du vilka som har med sina spel på de olika casinona. Du kan också hitta information om licenser och andra viktiga uppgifter i de här recensionerna och även läsa om spel, erbjudanden, bonusar, free spins och mycket mer.

Betalningsmetoder

En annan del som är mycket viktig på ett casino är om betalningsmetoderna är säkra. Detta betyder att alla pengar kommer fram och att inga pengar försvinner från ditt konto, men också att alla person- och kontouppgifter hålls konfidentiella och aldrig ges ut till tredje part. Ingen vill vara med om identitetsstöld eller att någon obehörig får tag på ens kontouppgifter och det är precis detta som säkra betalningsmetoder motverkar. Det finns många olika sätt att betala på ett online casino och du väljer själv om du tycker att det är mest praktiskt med en kortbetalning, överföring, e-plånbok eller liknande.

Information på sajten

Alla ovanstående komponenter bör stå klart och tydligt på casinosajten. Oftast finns all informationen längst ner på sidan, åtminstone på huvudsidan, men ibland även på alla andra sidor. Om informationen inte finns där är det redan ett varningstecken och du bör vara extra uppmärksam. Ta dig i så fall en titt på sidan ”Om oss” och se om det finns information där om licenser och så vidare. Ibland finns också dessa uppgifter i en FAQ-avdelning. Om du inte hittar informationen någonstans bör du vara väldigt försiktig och eventuellt leta efter ett annat online casino. En sista utväg för att se vad som gäller är att kontakta casinots kundtjänst. Du kan nästan alltid kontakta dem via e-mail och ofta även via live chatt och/eller telefon. Även om de ger dig den information du behöver kan det vara en bra idé att fundera över varför informationen inte syns tydligt på sajten och vara på din vakt.

Slutord

Online casino är som sagt en växande marknad och det märks inte minst på all den reklam vi bombarderas med dagligen. Lita inte på vartenda casino du ser i reklamen, utan se till att kontrollera det noga innan du börjar spela, så att du inte riskerar att förlora pengar eller känsliga uppgifter i onödan. Eftersom det finns så många casinon tillgängliga idag är det dumt att spela på ett som inte känns helt pålitligt.