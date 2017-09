Roger Federer utslagen ur US Open 2017

Sedan behöver man göra en insättning och lägga ett spel. Först då kan man streama US Open 2017 . En enkel process som inte tar mer än ett par minuter. När du väl har startat upp din live stream kan du på samma streamingtjänst se alla matcher från US Open.

Samtliga av de resterande tre matcherna i US Open går att streama live. I detta fallet är det Unibet som sänder matcherna via live stream. Och för att komma igång med en stream på tennis krävs det att man först skapar ett konto hos Unibet .

Flest ögon på sig kommer garanterat semifinalen mellan Nadal – Del Potro att ha. Båda matcherna går att följa via live stream. Det är väldigt enkelt att streama tennis online i hög kvalitet. Vilken tid matcherna spelas exakt är inte bestämt ännu.

Nu ställs Nadal mot Del Potro, som visade mot Federer att han är en god kandidat till titeln, i en av semifinalerna. I den andra semifinalen i US Open ser vi sydafrikanen Kevin Anderson mot spanjoren Pablo Carreño Busta.

Federer var givetvis otroligt besviken efter matchen och berättar hur han är besviken över sin insats. Samtidigt passar han även på att berömma Del Potro för hans spel i matchen. Semifinalerna i US Open 2017 spelas under fredagen 8 september.

Det var en jämn kamp mellan Juan Martin del Potro och Roger Federer i kvartsfinalen. US Open i tennis är efter kampen över för favoriten Roger Federer och argentinaren Del Potro är vidare till semifinal där Rafael Nadal står för motståndet.

