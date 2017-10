Özil påväg till Manchester United?

Özil statistik just nu i Premier League:

Dessvärre har inte Özil gjort några större avtryck under denna säsongens inledande omgångar. Hans statistik talar sitt tydliga språk, och är inget att skryta om.

Det råder ingen tvekan om att Mesut Özil är en tillgång för Arsenal. Han har under sina år i klubben varit en av huvudkaraktärerna, och bärt laget under flera matcher.

Den tyska mittfältaren Mesut Özil tillhör några av de mer kända fotbollsspelare som finns i England. Det råder inget tvivel om att Arsenal har haft stor hjälp av hans tekniska förmågor under tiden han spelat för klubben.

