Östersunds FK åker till Ukraina med ca 40 supportrar

Du kan själv se vilka lag som kommer stå som motstånd till ÖFK i deras grupp. Kolla då in vår artikel där du kan se Östersunds grupp i Europa League .

Är det en sak som vi har lärt oss vid det här laget är att vi inte ska underskatta Östersunds FK. Vi vet att laget håller en mycket hög moral, och har flera spelare i storform just nu.

Det finns då gott om hjälp för dig som vill streama Europa League matcher . Kolla gärna in våra tips för att se om det är något för dig.

Östersunds FK behöver idag all hjälp de kan få för att klara sig bra i Europa League. Matchen mot Zorya Luhansk kommer förhoppningsvis bli en jämn match. Dock skulle vi nog ljuga om vi inte håller med om att Zorya Luhansk hålls som favoriter i matchen.

*VIKTIGT MEDDELANDE - Sportal.se, i samarbete med bet365, erbjuder över 40 000evenemang via livestream varje år. Notera att de immateriella rättigheterna att sända sådanaevenemang via livestream vanligtvis ägs på landsnivå och därför, beroende på var du befinnerdig, kan det finnas vissa evenemang som du inte kan se på grund av sådana restriktioner.Innan du blir medlem hos bet365 och finansierar ditt konto för att se ett särskilt evenemangvia livestream, rekommenderas du att först kontrollera med bet365, med tanke på var dittland är beläget, att du är berättigad att se evenemanget i fråga. Kontaktuppgifter tillbet365 hittar du genom att klicka her, och sedan klicka på Tjänster i det övre högra hörnet av webbplatsen, för att därefter välja Kontakta oss.