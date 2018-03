I nästa kvartsfinal, som spelades under söndagen, tog Europa League-laget Östersund emot skrällaget från Superettan: GAIS. Matchen var länge mållös, och Sotirios Papagiannopoulos, Sam Mensah och Tesfaldet Tekie missade alla tre varsina bra lägen för Östersund. Det skulle dröja ända fram till den 86:e minuten innan målnollan till slut spräcktes på Jämtkraft Arena. Då var det inhopparen Alhaji Gero som höll sig framme på en retur på ett skott från lagkaptenen Brwa Nouri. Östersund vann matchen med 1-0, och kommer nu att ställas mot Malmö FF i semifinalen som spelas nästa helg i Östersund. På måndag möter Djurgården BK Häcken i Stockholm och på tisdag spelar AIK mot Örebro på Friends Arena. Vinnarna i respektive möten möts i semifinal.

Under lördagen tog Malmö FF emot IFK Göteborg, i den första kvartsfinalen i årets upplaga av Svenska Cupen. Lasse Nielsen gav MFF ledningen efter 18 spelade minuter, då han nickade in en fin hörna från Arnor Traustason. Därefter blev det inga fler mål i matchen, som därmed slutade 1-0 till Malmö. – Jag tycker att det är en ganska solklar seger, även om den är ganska smal med 1-0 i mål, sade MFF:s tränare Magnus Pehrsson efter matchen. De har en omställning efter att vi skulle ha haft frispark, annars gör Dahlin inte en räddning. Det är stabilt, vi kommer fram till några riktigt bra lägen, inte minst några inlägg mot den bortre stolpen som vi inte förvaltar till 2-0. Däremellan tycker jag att det inte är en topprestation från oss, men det är stabilt och bra och räckte i dag. – Vi gör en helt okej match, sade IFK Göteborgs tränare Poya Asbaghi. Vi står upp bra defensivt. Jag tycker Malmö vinner matchen för att de är lite tyngre i offensiv box. De är lite tyngre och lite mer trovärdigt.

