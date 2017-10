Målregn över svenskarna i Europa

Igår var det inte mycket ligamatcher i Europa. Men väl cupmatcher, och våra svenska utlandsproffs tog för sig.



Italienska Serie A var den enda av de större ligorna där det spelades ligafotboll igår. Tre svenskar kom till spel (Emil Krafth och Filip Helander för Bologna, och Marcus Rohdén för Crotone) men ingen noterades i målprotokollet.

Nio svenskmål

I Frankrike, Tyskland, Spanien och Holland spelades det istället cupfotboll. Dessa cupmatcher bjöd tillsammans på hela nio svenskmål!





John Guidetti, som inför säsongen var tänkt som startman i Celta Vigo, skadade nyckelbenet lagom till säsongspremiären. I hans ställe gjorde ersättaren Maxi Gómez succé, och Guidetti har sedan sitt tillfrisknande inte fått någon startchans. Men igår var det dags, Guidetti startade för Celta Vigo mot Eibar, och i den 44:e minuten nickade han in matchavgörande 2-1. Guidetti röstades efteråt fram till matchens bäste spelare av Celta-fansen. Se John Guidettis mål i spelaren ovan!





Emil Forsberg startade igår när RB Leipzig tog emot Bayern München i tyska cupen. Naby Keita satte Leipzig i en svår sits när han visades ut i början av den andra halvleken, men Forsberg gav sitt lag hopp genom att skjuta in ledningen på straff i den 68:e minuten. Straffen satt hårt nere i vänstra hörnet, otagbart för Bayern-målvakten. Dessvärre kunde Bayern kvittera, och sedan vinna på straffar. Forsberg såg väldigt sliten ut mot slutet av matchen, och byttes ut i den 109:e minuten. Se höjdpunkter i spelaren ovan! Forsbergs mål kommer 5:30 in i videoklippet.





Ola Toivonen blev målskytt för sitt Toulouse hemma mot Ligue 2-laget Clermont Foot, när han i den 58:e minuten fastställde slutresultatet 4-2. Avslutet satt högt och hårt. Men dessförinnan bjöd han på en ännu större läckerbit. I den 25:e minuten klackpassade han fram lagkamraten Yaya Sanogo till 2-0. Efter matchen sade Sanogo att ”det är väldigt enkelt att spela med spelare som Ola”. Assisten påminner väldigt mycket om Gutis till Benzema för några år sedan, för er som minns den. Se Toivonens framspelning och mål i spelaren ovan! 2-0 kommer 0:20 in i klippet, 4-2 1:45.





Sam Larssons Feyenoord ställdes igår mot ett division 5-lag, AVV Swift. Feyenoord vann matchen med 4-1, och Sam Larsson stod för ett hattrick. De två första var dessutom riktigt snygga. 1-0 gjorde Larsson på en vacker frispark, och vid det andra målet tog han sig förbi två spelare och sköt sedan mot krysset från långt håll. Se Larssons två första mål i spelaren ovan!

Mikael Ishak slog till för sitt FC Nürnberg mot Osnabrück. Ishak gjorde kvitteringen till 1-1, i en match som Nürnberg vann med 3-2. Ishak utsågs därefter till matchens bäste spelare, och målet innebär att Ishak nu blivit målskytt i hela sju matcher i rad. Han ligger dessutom på andraplats i 2. Bundesligas skytteliga med sina 8 mål.

Kristoffer Peterson blev dubbel målskytt för sitt Heracles Almelo, när laget besegrade femteligaklubben HSV Hoek med 3-1. Målen var Petersons andra respektive tredje den här säsongen.