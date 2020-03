Vad som kommer hända härnäst diskuteras just nu bakom stängda dörrar. Det kan röra sig som att ligan fortsätter i sommar på något sätt, eller att man helt enkelt avbryter ligaspelet och påbörjar en ny säsong när corona-pandemin är över. Det enda vi vet för nu är att Premier League är framflyttat till 30:e april 2020. Denna siffra kan komma att ändras och flyttas ännu längre fram i tiden. Hursomhelst, får vi oavsett om vi är Liverpool fans eller ej, hoppas vi på att Premier League-fotbollen inom kort tid kan börja rulla igång igen.

Jurgen Klopp har kommenterat den rådande situationen genom ett meddelande till besvikna klubbfans där han menade att ”människors hälsa är viktigare än någonting annat”. Personligen trodde jag att Klopp skulle börja dra sig i håret och slänga ut lite klagomål, men nej, istället höll han sig lugn och menade att ”ska man ställa in tävling för folks hälsa så behöver vi inte fråga något mer. Det handlar om ett val mellan fotboll och det bästa för samhället, så det går inte att jämföra”.

