9. Tomas Brolin, 1990-1995

47 landskamper

27 mål

Tomas Brolin var i VM 1994 på toppen av sin karriär, 24 år gammal. Men efter att ha brutit sin vänstra fot i november samma år, blev Brolin aldrig sitt riktiga jag. I klubblagskarriären gjorde han succé hos Parma i början av 90-talet, för att bli köpt till Leeds United år 1995 som Englands dyraste utlandsimport någonsin.

9. Agne Simonsson, 1956-1961

51 landskamper

27 mål

Agne Simonsson är den ende svensk som någonsin representerat Real Madrid, där han spelade en kort period i början av 1960-talet och gjorde 3 matcher och 1 mål. Tillhörde länge Örgryte IS; åtta år som spelare och fyra år som tränare.

8. Martin Dahlin, 1991-1997

60 landskamper

29 mål

Gjorde fyra mål och tre assist i USA-VM 1994. I klubblagskarriären representerade Martin Dahlin Malmö FF, Borussia Mönchengladbach, Roma, Blackburn Rovers och Hamburg. Idag är Dahlin agent, och representerar bland annat Andreas Granqvist, Pontus Jansson och Markus Rosenberg.

7. Marcus Allbäck, 1999-2008

74 landskamper

30 mål

Marcus Allbäck var under sin karriär en fruktad målskytt, och tillhörde bland annat Heerenveen, Aston Villa och FC Köpenhamn. Avslutade karriären i Örgryte år 2009, för att sedan göra en kort comeback i ÖIS 2011. Var Erik Hamréns högra hand i svenska landslaget, mellan 2009-2016.

6. Kennet Andersson, 1990-2000

83 landskamper

31 mål

Kennet Andersson representerade bland annat IFK Eskilstuna, IFK Göteborg, Bologna och Fenerbahce. Viktig del i det landslag som vann VM-brons 1994, där han gjorde fem mål och även blev känd för sin säregna pistol-målgest.

5. Gunnar Gren, 1939-1958

57 landskamper

32 mål

Gunnar Gren var en del av den framgångsrika svenska trion ”Gre-No-Li”, som skördade framgångar i italienska storklubben AC Milan. I Milan blev det 133 matcher och 38 mål för göteborgaren, som även representerade Fiorentina och Genoa. Efter spelarkarriären var han tränare Milan och i flera svenska klubbar, samt teknisk direktör för Juventus.

4. Henrik Larsson, 1993-2009

106 landskamper

37 mål

Henrik ”Henke” Larsson öste in mål under hela sin karriär, och gjorde bland annat 175 mål på 221 matcher för Celtic, där han också vann Guldskon 2000/01. Larsson har även representerat Barcelona, där han vunnit bland annat La Liga och Champions League. Det blev också en kort lånesejour från Helsingborg till Manchester United våren 2007.

3. Gunnar Nordahl, 1942-1948

33 landskamper

43 mål

Har ett minst sagt imponerande målsnitt i landslaget: 1,30 mål per match. Landslagskarriären blev dock relativt kort, då Nordahl lämnade Sverige och IFK Norrköping för att bli utlandsproffs i AC Milan 1949. Var där en del av ”Gre-No-Li”, och Nordahl vann som Milanspelare Serie A:s skytteliga fem säsonger i rad, innan han skrev på för AS Roma.

2. Sven Rydell, 1921-1932

43 landskamper

49 mål

Sven ”Trollgubben” Rydell var landslagets främste målskytt hur länge som helst, fram till i september 2014 då Ibrahimovic gick förbi. Rydell var, utöver sitt målskytte, känd för sitt snabba spel med kreativa dribblingar. Representerade Örgryte IS i nio år, där det blev 203 matcher och 142 mål.

1. Zlatan Ibrahimovic, 2001-2016

116 matcher

62 mål

Zlatan Ibrahimovic debuterade för Sverige i en inomhuslandskamp i januari 2001 mot Färöarna. Därefter har mycket hänt, och många mål har gjorts. Ibrahimovic har bland annat gjort 6 EM-mål för Sverige, och skapat oförglömliga stunder genom sitt klackmål mot Italien, sin kanon mot Ungern och sitt cykelsparksmål mot England. Kanske har han inte gjort sitt sista landslagsmål än…