Nixon är handplockad av Kalmars tränare Nanne Bergstrand, som varit i Brasilien och sett Nixon på plats. 25-åringen är en av alla brassar Nanne hämtat in till Kalmar under sin tid i klubben, där Ari Da Silva Ferreira, César Santin och Isamel Silva Lima hör till de mest lyckade. En annan lyckad brassevärvning till Kalmar FF är Daniel Sobralense. Sobralense säger så här om Nixon: – Hiago är inte en spelare man använder centralt och är inte mittfältare som Romario som spelar i Kalmar nu. Man skulle kunna jämföra Hiago lite med Tobias Sanas spelstil, han är snabb och ska spela på en kant.

