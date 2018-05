After Video Review, Zlatan Ibrahimovic receives a red card for violent conduct. #MTLvLA https://t.co/qF8UcCZYuy

Los Angeles Galaxy spelar under måndagskvällen bortamatch mot Montreal Impact. Då siktar Galaxy på att bryta sin negativa trend bestående av tre raka förluster. När den första halvleken närmade sig sitt slutskede inträffade dock någonting som gör det betydligt svårare att ro hem segern. Zlatan Ibrahimovic drog på sig ett rött kort, och vandrade besviken av planen.

