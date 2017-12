Nästa man på listan är en stor utövare av paratennis, eller rullstolstennis som det kallas i folkmun. Stefan Olsson har under 2017 vunnit guld i tävlingarna i Wimbledon.

Världsmästaren för Thaiboxning för damer heter Sofia Olofsson. Hon är den första svenska fightern som någonsin vinna World games. Hon lyckades även att bärga hem en medalj till Sverige under EM. En medalj som var täckt av guld!

Inom ridsporten hittar vi nästa svensk som är nominerad till att vinna Jerringpriset. Detta med anlendingar av att han lyckades ta ett guld och ett silver under EM 2017 i Göteborg.

Ishockeylandslaget vann under 2017 VM-guld. Detta efter att vunnit en galen match mot Kanada i finalen. Matchen slutade med straffar och med vinst för Sverige.

Simmaren Sarah Sjöström har under en lång tid sett till att Sverige blivit bortskämda med medaljer under VM-, EM-, och OS i simning.

Johan Kristoffersson är utan tvivel den största motorsportsutövare som vi har i Sverige just nu. Att bli världsmästare i Rallycross-VM är en bedrift som vi i Sverige ibland kan ha svårt att ta in.

En kille som satte Sverige på rallykartan igen är Johan Kristoffersson. Han blev under 2017 utsedd till VM-mästare vilket endel blev förvånade över.

Hon är helt klart den orienterare som just nu dominerar sitt motstånd. Hennes fina facit från 2017 är svårt för någon att någonsin uppnå igen.

Den svenska orienteringsstjärnan Tove Alexandersson lyckades verkligen under 2017. Under VM i Tartu så tog svenskan hela tre guld i tre olika discipliner.

Anledningen till att det svenska landslaget i fotboll är med på listan är deras presentationer i VM-kvalet. Sverige lyckades nämligen ta sig hela vägen till VM 2018 genom att slå ut lag Holland och Italien under 2017.

