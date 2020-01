Bet365 har ett fantastiskt erbjudande för nya kunder. Upp till 1000 kronor i spelkrediter för nya kunder på bet365. Lägsta insättning är 50 kronor. Tidsbegränsningar samt regler och villkor gäller. På Bet365 kan du dessutom titta på sport via live streams .

Efter 266 matcher under säsongen 2019-20 är vi nere på den sista, mellan två lag som tillsammans har väntat 75 år på att få lyfta en av sportens största titlar någonsin. Vilken match vi har framför oss; spektakulära, offensiva Chiefs mot de mer disciplinerade och beslutsamma SF 49ers som inte bjuder på en meter. Att stoppa Patrick Mahomes, som kan avfyra sina missiler från var han än känner för är en utmaning som 49ers tränare Robert Saleh nog förberett sig noga inför.

För första gången sedan 2016 kommer New England Patriots inte att vara med när Super Bowl avgörs, utan den till synes oslagbara duon Tom Brady och Bill Belichick kommer istället att tvingas följa matchen framför TV:n. Och de kommer att få se Kansas City Chiefs möta San Francisco 49ers, i vad som är USA: s största idrottsevenemang.

