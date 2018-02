Nu är det ett helt år kvar tills vi återigen får uppleva en Super Bowl final i NFL. Frågan är om vi verkligen kan bärga oss till detta. Tills dess får vi se vilka andra stora sporthändelser som finns under 2018 . Självklart har vi mycket annat att se framemot.

De nya mästarna för NFL 2018 är nu korade. Philadelphia Eagles har under hela säsong imponerat på hela USA, och världen med sitt spel. Mycket tack ska deras otroligt effektiva anfallspel ha. Många enkla poäng har spelarna snott med sig genom enkla anfall.

Matchen trodde många skulle vinnas av favoriten New England Patriots. Redan innan matchen så slog Philadelphia Eagles från underläge. Nästan alla spelbolag i Sverige hade nämligen lägst odds på att det skulle bli New England Patriots som skulle vinna Super Bowl.

Ett av världens största stportevents gick av stapeln igår. Super Bowl-finalen mellan Philadelphia Eagles och New England Patriots.

