Helgens bästa matcher & sport (16-17 sep)

Malmö FF är piskade att vinna mot publikfavoriten Hammarby IF. Malmö Ff har de senaste matcherna slarvat bort poäng i Allsvenskan. Kan de vända spelet åt rätt håll, och ta sig ännu närmare ett nytt SM-guld?

Ännu en match från Premier League kommer att ingå bland de bästa matcherna från helgen. Man United tar emot Everton på Old Trafford.

Djurgården vill få kontakt med serieledande Malmö FF. En vinst är viktig för Djurgårdens IF som både vill knappa in på förstaplatsen och behålla sin Europa-plats.

