Dreamhack Masters Malmö: Ninjas in Pyjamas åkte ut i semifinal

Utöver NiP spelar ett till svenskt lag i ESL Pro League. Det är fnatic som just nu ligger tvåa bakom FaZe och dessutom med två matcher mindre spelade. fnatic består av fem svenskar som försöker hitta rätt efter ett tags frånvaro av toppskiktet.

Ninjas in Pyjamas spelar nästa match 5 september mot Astralis med start 19:00. Alla matcher från ESL Pro League går att följa via live stream gratis. Det är twitch.tv som sänder matcherna helt kostnadsfritt. NiP spelar igen den 7 september. Då mot HellRaisers i en match man absolut bör finna.

ESL Pro League season 6 Europe pågår för fullt. Det är en liga där alla de bästa europeiska CS:GO-lag tävlar i en serie. NiP har hittills vunnit en match och förlorat tre och kan förhoppningsvis fortsätta i den formen de visade upp under Dreamhack Masters i Malmö.

För er som inte riktigt hängt med i NiP:s byte av spelare är det två spelare som tillkommit under 2017. Fredrik ”REZ” Sterner är det senaste tillskottet och gick med i NiP 12 juli i år. Tre månader tidigare kom kanske den som utmärkt sig mest, William ”draken” Sundin. Han spelar i rollen AWP och har gjort det riktigt bra sen han tillkom.

Ninjas in Pyjamas kammade hem $22,000 i och med sin fjärdeplacering. Det talar i alla fall gott inför framtiden och kanske får vi se en ny storhetstid av NiP. De har tidigare fullständigt dominerat CS:GO-scenen och är en av de mest framgångsrika ordinationer inom e-sport.

Allt var bäddat för succé för svenskarna i Ninjas in Pyjamas. Man hade tagit sig hela vägen till semifinal i CS:GO-turneringen Dreamhack Masters och hade hemmapubliken i ryggen. Men man lyckades inte återhämta sig som man gjort mot Natus Vincere i kvartsfinalen.

