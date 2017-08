Dota 2 The International 2017 live stream gratis

Den största Dota 2 turneringen spelas 7–12 augusti 2017. Det är även den turnering med störst prispengar i E-sportens historia. Prissumman är hela $23,319,482 och fördelas mellan samtliga av de 18 deltagande lagen. Det går utmärkt att följa Dota 2 The International gratis via live stream.

Till skillnad från vanlig sport är det nästan alltid gratis att live streama E-sport. Det är ett intresse som växer i hiskelig takt och börjar mer att accepteras. Folk börjar förstå att proffs inom E-sporten lägger ner mer än den dubbla tiden än vad andra professionella idrottare gör.

Hur ser man The International 2017 gratis via live stream?

Det är väldigt enkelt att komma igång med en gratis live stream på The International. Det kräver inte ens en registrering utan bara att man vet var den sänds. Som tidigare år sänds Dota 2 The International via live stream på Twitch. Där kan man se på flera olika språk och de visar även samtliga matcher.

Man kan även följa The Interantional 2017 in game i Dota 2 klienten. På Twitch däremot går det att se The International via live stream på engelska, ryska och kinesiska. Om man vill variera sig lite och kanske utveckla sina språkkunskaper. Att se E-sport via live stream är precis som att se annan sport via stream online.

Är man på språng och inte har tillgång till en dator går det utmärkt att se The International via live stream på mobilen. Det är precis lika enkelt som på datorn och kvaliteten blir inte lidande. Det går även att kolla på teven, antingen om man har en smart TV, Chromecast eller AppleTV.

Är du osäker på vad Dota 2 och vad The International är för något kan du läsa vår guide om The International och hur Dota 2 spelas. Ett bra sätt att få en överblick över hela turneringen.

Vilka vinner Dota 2 The International?

Det lag som är störst favoriter till att kamma hem The International 2017 och $10,216,572 är Team Liquid. Tätt bakom ligger Evil Geniuses som är en av de mest framgångsrika E-sport organisationerna genom tiderna.

De lagen som rankas topp fyra inför turneringen är Virtus.pro, OG, Evil Geniuses och Team Liquid. Det känns på förhand ganska givet att något av dessa fyra lagen står som vinnare. Samtliga har visat fin form inför The International 2017 och alla har vad som krävs för att gå hela vägen.

Main event drar som sagt igång den 7 augusti och det är bara att längta fram till dess. Årets höjdpunkt för alla Dota 2 spelare och fans.