De bästa svenska hockeyspelarna i NHL just nu

Sverige har rekordmånga spelare i NHL denna säsongen, fler än 80 svenska spelare har spelat NHL-hockey i år. Vi på sportal tänkte göra en lista på vilka vi tycker har varit de mest framträdande NHL svenskarna denna säsongen. Listan är alltså inte på vilka svenska spelare som varit bäst de senaste åren utan vilka som tagit störst kliv i sin utveckling och levererat denna säsongen.

Några kandidater värda att nämna som inte tog sig in på top fem listan är bland annat Filip Forsberg. Han hade en tung försäsong där produktionen gick trögt för att sedan avsluta i kanonform. Han gjorde två hat-trick, tre mål i en match, i rad och var hela NHLs hetaste spelare. Jakob Silfverberg som har en betydligt tystare roll i sitt Anaheim än vad han hade hemma i Brynäs. Utvecklingen har gått framåt varje säsong för gävlesonen som stod för personbästa 49 poäng under årets grundserie.

Henrik Zetterberg stod för en av sina bättre säsongen de senaste tre åren och har förhoppningsvis ett par till i benen.

William Nylander tar sig inte heller in på listan, vilket vittnar om vilka otroliga spelare vi har i NHL just nu. Trots en fantastisk rookiesäsong som slutade med 61 poäng på 81 matcher känns det som att det finns mycket kvar att hämta ur Nylander. En forward som med all säkerhet kommer hamna top tio i poängligan nästa säsong.

Topplista just nu

Nedan hittar du vår lista på de hetaste NHL-svenskarna just nu. Får se ifall du håller med eller inte.

5. Rickard Rakell

På listan femteplats hamnar årets svenska målkung Rickard Rakell som stod för otroliga 33 fullträffar på 71 matcher. Med tanke på fjolårets 20 mål så är det en klar förbättring. Han har fått en mer ledande roll i Anaheim och har även fått mycket tid i powerplay framför kassen. Att vara vid rätt plats vid rätt tillfälle sumerar Rakells säsong väldigt bra.

4. Erik Karlsson

På plats fyra hittar vi Erik Karlsson. En av världens bästa backar som också är lagkapten för Ottawa Senators. 26-åringen gjorde 71 poäng från blålinjen och kom trea i backarnas poängliga. En sevärd back som alltid spelar med ett enormt självförtroende och håller han denna nivån i tio säsonger till kommer han nå samma status som Nicklas Lidström. Spelade hela första slutspelsrundan med stressfraktur och loggade över 40 minuter i en av matcherna, vilket visar att det är en otroligt tuff spelare.

3. Victor Hedman

Victor Hedman tar bronspengen efter sin poängbästa säsong. Han var otrolig bra genom hela grundserien men tyvärr lyckades inte laget ta sig till slutspel. Hans tidigare poängrekord var 55 poäng som han nu slog med hela 17 poäng. Den storväxte backen som spelar lika bra defensivt som offensivt är utan tvekan, precis som Erik Karlsson, en av världens bästa på sin position. Förhoppningsvis blir han belönad med en nominering till Norris Trophy som går till ligans bästa back.

2. Viktor Arvidsson

På plats nummer två hittar vi den lille ettrige succésvensken Viktor Arvidsson. Han har utvecklatsmer än vad Nashville någonsin kunnat hoppas på och är en av lagets stora stjärnor denna säsongen. Från att ha gjort 16 poäng säsongen 15/16 till att i år göra 61 poäng är helt otroligt. Ganska bra timing då hans kontrakt går ut snart så en rejäl lönehöjning är att vänta. Om NHL släpper sina spelare till OS 2018 kan ni räkna med att Viktor Arvidsson är en av de stjärnor som tar plats.

1. Nicklas Bäckström toppar listan

Passningsgeniet är en av världens absolut bästa spelare. Han har gjort 234 assist de senaste fyra säsongerna och kom fyra i grundseriens poängliga. Men det är inte bara i offensiven Bäckström utmärker sig i. Defensiven är minst lika bra och han är en av de forwards i laget som blockar flest skott. Tillsammans med Alex Ovechkin bildar han ett av NHLs mest fruktade powerplay och nu även med Kevin Shattenkirk på Washingtons blålinje.

Förhoppningsvis lyckas svensken ta sig långt i årets slutspel. Något som han och hela laget längtat efter eftersom de varit ett topplag i grundserien de senaste tre säsongerna.