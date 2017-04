Brynäs IF – Frölunda: Free live stream från SHL slutspelet

Vi har tidigare sett att det inte spelar speciellt stor roll vart matcherna spelas. Självklart är publiken en viktig faktor, men efter att de nu spelat fyra intensiva matcher mot varandra så tror vi att Frölunda inte har några problem att känna sig som hemma på Gavlerinken. Därför kommer vårt speltips att landa på Frölunda, och att de kommer att vinna matchen mot Brynäs under den fjärde semifinalen i SHL.

Statistiken talar knappt för Frölunda Indians, som för övrigt är favorittippade av oss att vinna SM-guldet i hockey. Därför kommer vi att tippa på laget från Göteborg som vinnare i kvällens match. Detta trots att Brynäs IF har den knappa fördelen att inneha hemmais.

Om vi ska se vilka förutsättningar som det finns för kvällens match i SHL, så hittar vi snabbt ledtrådar om hur vi ska spela på odds. Matcherna som Brynäs har spelat emot Frölunda under 2017 har varit väldigt många, och vi har därför en hyfsat pålitlig statistik för att kunna jämföra hockeylagen.

Det sista, men kanske det viktigaste du bör tänka på när du ska se hockey via denna streamingsida av sport online är att du har en tillåten IP-adress. För flera av spelarna på bet365 så är IP-adressen blockerad. Detta p.g.a. att Cmore är den aktör i Sverige som har rättigheter att visa SHL i Sverige.

Så vad behöver du göra för att kunna se Brynäs IF– Frölunda under den 12 april? Ja, inte speciellt mycket. Det första, och kanske det mest viktiga är att du skapar ett spelkonto hos bet365. Det är en streamsida som under säsongen har visat ett flertag matcher från SHL gratis och live.

Ikväll är det främst människor från Göteborg och Gävle som kommer att vilja streama Brynäs IF mot Frölunda Indians. Detta av anledning av att dessa hockeylag kommer från dessa två städer.

*VIKTIGT MEDDELANDE - Sportal.se, i samarbete med bet365, erbjuder över 40 000evenemang via livestream varje år. Notera att de immateriella rättigheterna att sända sådanaevenemang via livestream vanligtvis ägs på landsnivå och därför, beroende på var du befinnerdig, kan det finnas vissa evenemang som du inte kan se på grund av sådana restriktioner.Innan du blir medlem hos bet365 och finansierar ditt konto för att se ett särskilt evenemangvia livestream, rekommenderas du att först kontrollera med bet365, med tanke på var dittland är beläget, att du är berättigad att se evenemanget i fråga. Kontaktuppgifter tillbet365 hittar du genom att klicka her, och sedan klicka på Tjänster i det övre högra hörnet av webbplatsen, för att därefter väljaKontakta oss.