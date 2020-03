Efter att NBA stĂ€lldes in sedan flera spelare testats positivt för corona, gick det fort. Det spelas inte mycket basket för tillfĂ€llet, men letar du noga finns det nĂ„gra ligor att titta eller betta pĂ„.Â

Ingen tennis spelas under corona-tiden. Samtliga tennisturneringar har stÀllts in tills vidare.

Den tidigare Chelsea-mittfĂ€ltaren John Obi Mikel, idag i Trabzonspor, skrev i dagarna pĂ„ sin Instagram: ”Det finns mer saker i livet Ă€n fotboll. Jag kĂ€nner mig inte bekvĂ€m sĂ„ hĂ€r och vill inte spela fotboll under rĂ„dande situation. Alla borde vara hemma med sina nĂ€ra och kĂ€ra i detta kritiska lĂ€ge. SĂ€songen borde stĂ€llas in nĂ€r vĂ€rlden befinner sig i en sĂ„hĂ€r pass turbulent situation.”

Sitter du i karantÀn pÄ grund av coronaviruset, eller har du Ätminstone börjat isolera dig för att skydda dig sjÀlv och andra frÄn att fÄ sjukdomen? DÄ Àr det extra trist att Àven mer eller mindre försvunnit frÄn vÀrlden. Corrona-pandemin har tvingat massvis av idrottsevent att stÀlla in , och det finns i nulÀget inte mycket spÀnnande sport att se eller att spela pÄ. För den sportintresserade gÀller det att gripa efter halmstrÄn, och det Àr precis vad vi försöker göra hÀr.

