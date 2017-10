Benfica - Manchester United: Inför matchen, förväntade startelvor och odds

Mycket står på spel när Champions League går in i sin tredje omgång. I kvällens stormatch i Grupp A står en svensk i centrum.



I gårdagens Champions League-spel fick vi en svensk spela från start – Emil Forsberg gjorde sitt andra Champions League-mål och visade därmed vägen till Leipzigs första vinst någonsin i mästerskapet. Även Sam Larsson och Alexander Isak fick speltid, då de byttes in när Feyenoord respektive Dortmund jagade mål i slutet. Det blev dessvärre ingen utdelning för något av lagen.



Idag förväntas vi få se tre svenskar komma till speltid, samtliga från start. Dessa är Pontus Wernbloom för CSKA Moskva hemma mot Basel, Mikael Lustig för Celtic borta mot Bayern München och – slutligen – Victor Nilsson Lindelöf för Manchester United borta mot Benfica. Nilsson Lindelöf har inte fått den start han hoppats på i sin nya klubb; svenskan har haft väldigt ont om speltid och när han väl spelat har de engelska tidningarna har inte varit sena med att kritisera honom.



I Premier League har Lindelöf endast varit på planen i 45 sekunder, sedan han hoppade in i slutet av 0-0-matchen mot Liverpool senast. I Champions League däremot har Lindelöf spelat 90 minuter i Uniteds båda matcher. I dessa har United presterat två tremålsvinster – 3-0 hemma mot Basel och 4-1 borta mot CSKA Moskva. Ikväll ska Lindelöf ut och möta klubben han lämnade i somras, klubben som gjort honom till den spelare han är idag. Benficas tränare Rui Vitória, som var den som gav Lindelöf chansen, har inför dagens match gått ut och hyllat Lindelöf:

– Han är en mycket högkvalitativ spelare. Det är givetvis en viss övergångsfas när du byter den portugisiska ligan mot den engelska, men han kommer snart att ta en startplats i Mourinhos lag. Han är väldigt lugn, väldigt tävlingsinriktad och har fantastiska kvaliteter.



Benfica har än så länge varit en stor besvikelse i Champions League. Inför gruppspelet hölls man som favoriter att knipa andraplatsen bakom United, men man har inlett med att förlora både mot CSKA Moskva och mot Basel. I Schweiz blev man dessutom rejält förödmjukade – siffrorna stannade till slut på hela 5-0. I portugisiska ligan har man gjort hyfsat ifrån sig och ligger på en tredjeplats, 5 poäng bakom förstaplacerade Porto.



Senast dessa två lag ställdes mot varandra var i gruppspelet 2011-12, då slutade båda matcherna oavgjort. Ryan Giggs och Pablo Aimar var två av spelarna som noterades för mål i de matcherna.

Förväntad laguppställning, Benfica

Varela

Pereira – Luisão – López – Grimaldo

Zivkovic – Pizzi – Fejsa – Cervi

Jiménez – Seferovic



Högerbacken André Almeida visades ut mot Basel senast, och missar följaktligen denna match. Han ersätts av Pereira, alternativt Douglas.

Jonas, Júlio César och Eliseu har alla mindre skadebekymmer, och ingen av dem förväntas komma till spel ikväll.

Förväntad laguppställning, Manchester United

De Gea

Young – Nilsson Lindelöf – Smalling – Blind

Matic – Herrera

Mata – Mkhitaryan – Rashford

Lukaku



Eric Bailly missade matchen mot Liverpool i helgen på grund av skada, och lär inte spela ikväll heller.

Michael Carrick, Paul Pogba och Marcos Rojo har alla varit skadade en period och är så fortfarande.

Zlatan Ibrahimovic rehabiliterar – som ni alla vet – en korsbandsskada.



Senaste 5 matcher, Benfica: Boavista, B, 1-2. Braga, H, 1-1. Pacos de Ferreira, H, 2-0. Basel, B, 0-5. Maritimi, B, 1-1.



Senaste 5 matcher, Manchester United: Burton Albion, H, 4-1. Southampton, B, 1-0. CSKA Moskva, B, 4-1. Crystal Palace, H, 4-0. Liverpool, B, 0-0.

Tabellen



Speltips och odds

Benfica har misslyckats totalt hittills i Champions League. De var inställda på att ta andraplatsen i gruppen, men förlorade matcherna de verkligen skulle vinna för att optimera sina chanser på att nå den. Visst kan de fortfarande komma tvåa, det har bara spelats två matcher, men de har satt sig själva i ett svårt läge. Ikväll är de pressade att ta poäng, mot ett United som har visat upp en stark form. Vanligtvis hade Benfica visserligen haft en god chans att ta åtminstone en poäng i den här matchen, men med skador på tre viktiga spelare i Jonas, Júlio César och Eliseu, samtidigt som laget visat upp en dålig form, tror vi att de förlorar igen. José Mourinho är dock inte känd för att anfalla mer än nödvändigt – särskilt inte i svåra bortamatcher – och därför tippar vi slutresultatet 0-1.

Odds på 2: 1.86, Unibet

Odds på 0-1: 6.75, Unibet